Dolar 8.32 lira, euro 10.01 lira, 11.59 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklanacak faiz kararı öncesi hafta ortasında 8.30 liranın üzerine yükselen dolar yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklanacak faiz kararı öncesi hafta ortasında 8.30 liranın üzerine yükselen dolar yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Küresel piyasalarda, ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde güç kazanan doların başlıca para birimleri karşısındaki gelişmelerini izleyen endeks 91.436'ya kadar yükseldikten sonra 91.316 düzeyine çekildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarını daraltmaktan bahsetmek için çok erken olduğunu ve istihdam piyasasının yeteri kadar toparlanmadığını, politika faizinin de 2023 yılına kadar yükseltmeyeceğini açıkladı.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,409 ve 1,425 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.26 artışla 1,420.00 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.19 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.01 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.09 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.3059 lira ve en yüksek 8.3393 lirayı gördükten sonra, 8.32 – 8.33 lira aralığında,euro en düşük 9.9803 lira ve en yüksek 10.0335 lirayı gördükten sonra, 10.01 – 10.02 lira aralığında,sterlin en düşük 11.5644 lira ve en yüksek 11.6169 lirayı gördükten sonra 11.59 – 11.60 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19931 - 1.20129 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20080 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi dün dalgalı bir görünümün ardından günü hafif de olsa yükselişle tamamladı. Dün yurtdışı piyasalarda alımlar etkili iken bugün daha sakin bir görünüm mevcut. "Bugün içeride 14: 00'de açıklanacak TCMB Para Politikası Kurulu kararları öncesi ve sonrasında volatilitede artış görülebilir. "Endekste dün bir kez daha ilk güçlü direnç seviyesi olarak izlediğimiz 1,423 seviyesinin üzerindeki rakamları test edildi ve kapanış bu seviyenin hemen altında oldu. "Buranın üzerinde olacak kapanışlar sırası ile 1,445 ve 1,462 seviyelerini gündeme getirecektir. Aşağıda ise 1,405'in altında izlediğimiz ilk önemli destek 1,396 olmaya devam ediyor. "Buranın altına sarkılması satışların çok daha sertleşmesine neden olabilir. Burası referans seviyemiz olmaya devam ediyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı