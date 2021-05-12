Dolar 8.30 lira, euro 10.07 lira, sterlin 11.74 lirada

Dolar, küresel düzeyde metal, petrol ve tarım ürünleri fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında gerilerken, iç piyasada yeni güne 8.30 lira sınırında başladı.

Dolar, küresel düzeyde metal, petrol ve tarım ürünleri fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında gerilerken, iç piyasada yeni güne 8.30 lira sınırında başladı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) Salı günü erken işlemlerde 385/390 düzeyindeydi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,438 ve 1,455 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.10 düşüşle 1,444.87 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.71, BIST Mali Endeks yüzde 1.41, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.78 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2733 lira ve en yüksek 8.3196 lirayı gördükten sonra, 8.30 – 8.31 lira aralığında,euro en düşük 10.0522 lira ve en yüksek 10.1046 lirayı gördükten sonra, 10.07 – 10.08 lira aralığında,sterlin en düşük 11.7107 lira ve en yüksek 11.7522 lirayı gördükten sonra 11.74 – 11.75 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.21154 - 1.21515 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.21280 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı günlük bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Yurtdışındaki satış baskısı BIST 100'ü de etkilemeye devam ediyor. ABD'de teknoloji hisselerinde başlayan satışlar genele yayılmaya devam ederken, dünün ardından bugün de Asya piyasalarında ve Avrupa vadelilerinde satışlar devam ediyor. "BIST 100 dün, dünkü yorumumuzda bahsettiğimiz 1.444'teki ilk destek seviyesinden kapattı. Bugün buranın altında ana destek noktası olarak izlediğimiz 1.423 bulunuyor. "Yarım günlük bu seansta 1.423 altı bir kapanış ihtimali oluşması teknik baskının daha da artmasına neden olabilir. "Endeksin kısa süren bu haftayı 1.444 üzerinde kapatması olumlu olsa da endeksin 2.5 günlük tatile giriyor olması ve yurtdışındaki baskının kalıcı olup olmayacağının henüz teyit edilememiş olması gelecek haftaya yönelik bir işaret oluşturmaktan uzak olabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı