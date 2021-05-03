Dolar 8.29 lira, euro 9.97 lira, sterlin 11.45 lirada

Dövizler, enflasyon verilerinin açıklanacağı yeni haftanın ilk işlem gününe, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylere yakın başladı.

Dövizler, enflasyon verilerinin açıklanacağı yeni haftanın ilk işlem gününe, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylere yakın başladı. Dolar ilk işlemlerde 8.30 lirayı görürken, euro da 10 lira sınırındaydı.

Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 9.4'ten, yüzde 12.2'ye yükseltti. Piyasadaki genel beklenti ise yüzde 14 düzeyinde bulunuyor. TCMB ayrıca bugün açıklanacak Nisan ayı verilerinin yüzde 17'nin üzerinde enflasyonun zirve yapmasını beklerken, piyasalarda enflasyonun Mayıs ve Haziran'da da yükselmesi bekleniyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,396 ve 1,405 puan aralığında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0.26 düşüşle 1,397.82 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.31 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.73 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2677 lira ve en yüksek 8.3000 lirayı gördükten sonra, 8.29 – 8.30 lira aralığında,euro en düşük 9.9392 lira ve en yüksek 9.9992 lirayı gördükten sonra, 9.97 – 9.98 lira aralığında,sterlin en düşük 11.4315 lira ve en yüksek 11.4901 lirayı gördükten sonra 11.45 – 11.46 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20161 - 1.20358 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20333 düzeyindeydi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aylık verilerine göre, bankacılık sektörünün Ocak-Mart döneminde net karı yüzde 4.3 artışla 16 milyar liraya çıkarken, takipteki kredi rasyosu yüzde 3.79'a geriledi. Sektörün kredileri geçen yıl aynı döneme göre yüzde 30.4 artışla 3.78 trilyon liraya yükseldi. Tüketici kredileri geçen yıl aynı döneme göre yaklaşık yüzde 36 artış ile 692 milyar liraya ulaşırken, geçen yıl sonuna göre ise yaşanan artış ise yüzde 2.4 oldu. Kredilerdeki artış geçen yıl sonuna göre ise yüzde 5.6 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı