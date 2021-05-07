Dolar 8.27 lira, euro 9.97 lira, sterlin 11.50 lirada

Merkez Bankası (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmedi.

Merkez Bankası (TCMB), Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmedi. Dövizler de yeni güne, dü kapanışa yakın çekildikleri düzeylerde başladılar.

Güçlü ekonomik toparlanma beklentilerini destekleyebilecek ve dolayısıyla yatırımları hisselere, riskli para birimleri ve emtiaya yönlendirebilecek ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde, küresel piyasalarda dolar geriledi. Dolar endeksi de, yüzde 0.4 düşüşle 90.867 düzeyine kadar indi.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.Açıklamada, talep ve maliyet unsurlarının, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiğine işaret edilerek, şöyle denildi: "Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri gözlenmeye başlamıştır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir."Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,422 ve 1,434 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.54 artışla 1,427.73 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.58, BIST Mali Endeks yüzde 0.42, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.48 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2445 lira ve en yüksek 8.2887 lirayı gördükten sonra, 8.27 – 8.28 lira aralığında,euro en düşük 9.9650 lira ve en yüksek 10.0287 lirayı gördükten sonra, 9.97 – 9.98 lira aralığında,sterlin en düşük 11.4881 lira ve en yüksek 11.5366 lirayı gördükten sonra 11.50 – 11.51 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20589 - 1.20702 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20625 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "TCMB'nin faiz indirimine yılın son bölümünde başlayacağı yorumuna ulaşılmış olması ve yurtdışındaki olumlu tablo BIST 100 Endeksi'nde yukarı yönlü hareketleri destekledi. "Günün son bölümünde bir miktar kar realizasyonlarına bağlı geri çekilme yaşansa da endeks günü artı bölgede tamamladı. "Endekste birkaç gündür üstü test edilen ancak kapanış gerçekleşmeyen 1,423 direninin üzerinde kapanış gerçekleşmesi olumlu. Buranın üzerinde kalınabilmesi sırası ile 1,445 ve 1,462 seviyelerini gündeme getirecektir. Aşağıda ise bugün 1,423 ilk referans noktamız olacak. "Buranın altında 1,405 izleyeceğimiz diğer destek noktası olacaktır. Bugünkü haftalık kapanışın 1,423 üzerinde ya da altında olması gelecek haftaya yönelik de önemli bir gösterge olacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı