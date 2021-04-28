Dolar 8.23 lira, euro 9.94 lira, serlin 11.43 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki para politikası kararı öncesinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki zayıf gelişmelerin baskısıyla başlıca para birimleri karşısında son haftaların en düşük düzeylerine gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 8.20 liranın üzerinde başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki para politikası kararı öncesinde ABD Hazine tahvil getirilerindeki zayıf gelişmelerin baskısıyla başlıca para birimleri karşısında son haftaların en düşük düzeylerine gerileyen dolar, iç piyasada yeni güne 8.20 liranın üzerinde başladı.

Fed'in para politikası toplantısı Çarşamba günü sona erecek. Para politikası konusunda ciddi bir değişiklik beklenmezken, yatırımcılar toplantıdan sonra Powell'ın açıklamalarını yakından izleyecekler.

TCMB'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9.4 seviyesinde, ancak ay sonunda enflasyon raporunda belirgin artış bekleniyor. Enflasyon raporu 29 Nisan'da açıklanacak. Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) geçen hafta 400 baz puanın altında indikten sonra yeniden yükseldi Salı günü erken işlemlerde 427/433 düzeyindeydi.Dünya Bankası (DB), Türkiye'de yoksulluk oranının, 2019 yılındaki yüzde 10.2 düzeyinden, 2020 yılında yüzde 12.2'ye yükseldiğine dikkat çekerek, "Şu anda yoksulluk oranını pandemi öncesi seviyelere geri getirmek bir zorluk teşkil etmektedir" uyarısı yaptı.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,381 ve 1,397 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.31 artışla 1,392 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.55, BIST Mali Endeks yüzde 0.74, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.92 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1990 lira ve en yüksek 8.2412 lirayı gördükten sonra, 8.23 – 8.24 lira aralığında,euro en düşük 9.9098 lira ve en yüksek 10.9649 lirayı gördükten sonra, 9.94 – 9.95 lira aralığında,sterlin en düşük 11.3896 lira ve en yüksek 11.4561 lirayı gördükten sonra 11.43 – 11.44 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20696 - 1.20932 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20725 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Dün güne yükselişle başlayan endekste sonrasında günün son bölümüne kadar sıkışık kararsız seyir hakim oldu. "İşlem hacminin düşük kalmaya devam ettiği endekste dün mart ortalarından görülen zirve seviyelerden başlayan düşüş trendinin bulunduğu 1,378 ve yaşanan düşüşün geri dönüşünde yüzde 38.2 seviyesinin bulunduğu 1,384 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşti. "Bu seviyelerin üzerinde 1,423 izleyeceğimiz ilk direnç olup, olası geri dönüşlerde 1,384 altında izleyeceğimiz ilk destek 1,352 seviyesinde bulunuyor. "Açıklanan finansal sonuçların ve nisan vadeli sözleşmelerde vade sonuna yaklaşılmış olmasının hisse bazlı hareketleri ön plana çıkarabileceği ve volatilitenin artış kaydedebileceği göz önünde bulundurulmalı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı