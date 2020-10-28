Dolar 8.20 lira, euro 9.66 lira, sterlin 10.70 lirada

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin bilgilendirme toplantısını yapacağı güne yeni tarihi zirvelerinde başladı.

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın dördüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin bilgilendirme toplantısını yapacağı güne yeni tarihi zirvelerinde başladı.

TCMB Para Politikası Kurulu'nda politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulması ve jeopolitik gelişmelerle dolar, 8.20 liralık yeni tarihi zirveye tırmandı.

TCMB'nin Salı günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, Pazartesi günü yükseldiği yüzde 14.75 düzeyinde gerçekleşti. TCMB'nin 5.0 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 24 Kasım vadeli repo ihalesine 23.7 milyar lira teklif geldi. İhalede en düşük ve ortalama basit getiriler yüzde 14.75, en yüksek basit getiri yüzde 14.76 oldu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,133 ve 1,157 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.71 artışla 1,152.63 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.20 ve BIST Mali Endeks yüzde 2.25 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.10 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1715 lira ve en yüksek 8.2076 lirayı gördükten sonra, 8.20 – 8.21 lira aralığında,euro en düşük 9.6415 lira ve en yüksek 9.6699 lirayı gördükten sonra, 9.66 – 9.67 lira aralığında,sterlin en düşük 10.6676 lira ve en yüksek 10.7005 lirayı gördükten sonra 10.70 – 10.71 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17695 - 1.17984 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17818 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Pazartesi günkü sert düşüşün ardından BIST-100 Endeksi'nde dün bankalar öncülüğündeki alımlarla toparlanma çabası etkili oldu. "Küresel çapta ve yurt içinde takip edilen risk başlıklarında önemli bir değişim bulunmazken, bugün TCMB'nin Enflasyon Raporu toplantısı ve kur cephesindeki fiyatlamalar endeksin yönü üzerinde etkili olacaktır. "Endekste satışların devam etmesi durumunda 1.141 – 1.135 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesidir. "Bu bölge altında 1,122 – 1,112 ve 1,096 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Tepki alımlarında ise 1,155 – 1,160 aralığı ile 1,170 ve 1.182 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

"Kısa vadede risk başlıklarında ve kurlarda artan tansiyonda bir iyileşme görmeden yükselişlere bir miktar temkinli yaklaşmak yararlı olacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı