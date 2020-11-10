Dolar 8.19 lira, euro 9.70 lira, sterlin 10.82 lirada

Yeni haftaya sert düşüşlerle başlayan dövizler, yeni günün ilk işlemlerinde de bu düzeylerde hareket ediyor.

Yeni haftaya sert düşüşlerle başlayan dövizler, yeni günün ilk işlemlerinde de bu düzeylerde hareket ediyor.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 19 Kasım'da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısına kadar oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında "gerekli politika kararları alınacağını" vurguladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, Pazartesi günü yükseldiği yüzde 14.94 düzeyinde gerçekleşti. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 7 Aralık vadeli repo ihalesine 37.1 milyar lira teklif geldi. İhalede en düşük basit getiri yüzde 14.93, en yüksek basit getiri yüzde 15.03 oldu.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,211 ve 1,235 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 3.32 artışla 1,231.54 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.24, BIST Mali Endeks yüzde 4.25, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.06 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0372 lira ve en yüksek 8.2205 lirayı gördükten sonra, 8.19 – 8.20 lira aralığında,euro en düşük 9.4898 lira ve en yüksek 10.7254 lirayı gördükten sonra, 9.70 – 9.71 lira aralığında,sterlin en düşük 10.5949 lira ve en yüksek 10.8407 lirayı gördükten sonra 10.82 – 10.83 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18069 - 1.18388 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18317 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde, şöyle denildi: "Borsa İstanbul cuma akşamı gerçekleşen TCMB Başkanı değişimi ve ekonomi yönetiminde değişiklik olacağı beklentisiyle haftaya başladı. "TCMB'nin yeni başkanının verdiği mesajlar haftaya pozitif başlangıçta etkili oldu. Ardından dün öğleden sonra yurtdışında aşı beklentilerinin kuvvetlenmesi ile görülen ralli endeksin gün içi yükseklerinde kalmasını sağladı. "19 Kasım'daki TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ve yurtdışında aşıya yönelik beklentiler ile piyasanın yeni ekonomi yönetimini tanıyacağı kredi endekste yukarı yönlü hareketi destekleyebilir.

"Endekste kısa vadede 1,220 civarı ilk güçlü destek konumunda iken tarihi zirvelerin bulunduğu 1,245 ilk direncimiz olacak. Tarihi zirvelerin geçilmesi endekste yukarı yönlü hareketin ivmelenmesini sağlayabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı