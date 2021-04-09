Dolar 8.15 lira, euro 9.70 lira, sterlin 11.19 lirada
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Dolar 8.15 lira, euro 9.70 lira, sterlin 11.19 lirada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Dolar 8.15 lira, euro 9.70 lira, sterlin 11.19 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'daki faiz kararına odaklanan iç piyasalarda dövizler haftanın son işlem gününe, Perşembe günün kapanış düzeylerine yakın başladı.

 Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'daki faiz kararına odaklanan iç piyasalarda dövizler haftanın son işlem gününe, Perşembe günün kapanış düzeylerine yakın başladı. Başta Avrupa ve ABD'den gelen veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını destekleyici yaklaşımının baskısıyla küresel piyasalarda gerileyen dolar, yeni güne 8.15 liranın üzerinde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,416 ve 1,430 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.09 düşüşle 1,416.55 puanda  tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.15 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.38 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.36 artıdaydı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.1219 lira ve en yüksek 8.1689 lirayı gördükten sonra, 8.15 – 8.16 lira aralığında,euro en düşük 9.6700 lira ve en yüksek 9.7257 lirayı gördükten sonra, 9.70 – 9.71 lira aralığında,sterlin en düşük 11.1622 lira ve en yüksek 11.2143 lirayı gördükten sonra 11.19 – 11.20 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.18871 - 1.19210 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19069 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük piyasa bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Endekste yurtdışı piyasalardakine benzer şekilde hacimsiz ve kararız görünümün dün de devam ettiğini gördük. "Teknik göstergelerin zayıf seyrinin devam ettiği endekste son günlerde dikkat çektiğimiz 1.423 altında kapanışların devam ediyor olması zayıf seyri işaret ediyor.  "Dün de ifade ettiğimiz gibi endekste 1.400 ve altında çok daha önemli bir destek olarak 1.383 ile 1.371 aralığını izleyeceğiz. 

"Bu bölgenin altına sarkılması kısa vadeli görünümün çok daha bozulmasına neden olabilir. Yukarıda ise daha önce takip ettiğimiz 1.462 öncesinde 1.445 de izlediğimiz önemli dirençler arasına girdi. Burası geçilemediği sürece gün içi yükselişlere karşı temkinli yaklaşmaya devam edeceğiz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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