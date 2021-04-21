Dolar 8.12 lira, euro 9.79 lira, sterlin 11.34 lirada

Dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırmada yavaş davranacağına işaret eden açıklamaların yanında, küresel toparlanmanın yavaşlayacağını gösteren pandemi gelişmelerinden sonra geriledi.

Dolar ve ABD Hazine tahvillerinin getirileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırmada yavaş davranacağına işaret eden açıklamaların yanında, küresel toparlanmanın yavaşlayacağını gösteren pandemi gelişmelerinden sonra geriledi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,357 ve 1,385 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.87 düşüşle 1,365.27 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.40, BIST Mali Endeks yüzde 0.51, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.65 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0986 lira ve en yüksek 8.1273 lirayı gördükten sonra, 8.12 – 8.13 lira aralığında,euro en düşük 9.7531 lira ve en yüksek 9.7957 lirayı gördükten sonra, 9.79 – 9.80 lira aralığında,sterlin en düşük 11.2925 lira ve en yüksek 11.3442 lirayı gördükten sonra 11.34 – 11.35 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20245 - 1.20438 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.20315 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "BIST 100 Endeksi dün gün içinde dalgalı bir seyir izledikten sonra kapanışa yakın gelen satışlarla günü ekside tamamladı. Kapanış bir süredir önemli destek bölgesi olarak izlediğimiz 1,383 – 1,371 aralığının altında 1,365 seviyesinden gerçekleşti."Teknik görünümün zayıf seyrini koruduğu endekste bahsettiğimiz bu bölge üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece zayıf seyir devam edecektir.

"Buranın üzerinde ise 1,400 izleyeceğimiz bir diğer önemli direnç olacaktır. Bu seviye geçilmediği sürece yükselişler tepki boyutunda izlenmeye devam edilecektir. Aşağıda ise 1,352 ve devamında 200 günlük ortalamanın da bulunduğu 1,315 civarı güçlü destekler olarak izlenebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı