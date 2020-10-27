Dolar 8.09 lira, euro 9.58 lira, sterlin 10.55 lirada

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulması ve jeopolitik gelişmelerle yeni haftanın ilk günü 8.09 liralık yeni tarihi zirveye yükselen dolar, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda politika faizinin yüzde 10.25'te sabit tutulması ve jeopolitik gelişmelerle yeni haftanın ilk günü 8.09 liralık yeni tarihi zirveye yükselen dolar, yeni güne de bu düzeylerde başladı.

TCMB, Pazartesi günü geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde ortalama basit faiz, yüzde 14.75'e yükseldi. TCMB'nin 5.0 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 23 Kasım vadeli repo ihalesine 27.45 milyar lira teklif geldi.

TCMB yılın dördüncü Enflasyon Raporu'na ilişkin bilgilendirme toplantısının 28 Ekim'de İstanbul'da yapılacağını duyurdu.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,141 ve 1,183 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 3.88 düşüşle 1,144.45 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 4.30, BIST Mali Endeks yüzde 5.41, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 3.38 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.0708 lira ve en yüksek 8.0980 lirayı gördükten sonra, 8.09 – 8.10 lira aralığında,euro en düşük 9.5440 lira ve en yüksek 9.5814 lirayı gördükten sonra, 9.58 – 9.59 lira aralığında,sterlin en düşük 10.5290 lira ve en yüksek 10.5592 lirayı gördükten sonra 10.55 – 10.56 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18065 - 1.18350 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18347 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Yurt dışı piyasalarda zayıflayan görünümün yanında kur cephesindeki yükseliş ve siyasi/jeopolitik riskler yurt içi piyasalarda dün sert satışların yaşanmasına neden oldu."BIST-100 Endeksi gün içi düşüklerine yakın seviyelerden günü tamamladı. "Yurt içindeki siyasi ve jeopolitik gelişmeler, kur cephesindeki fiyatlamalar ve risk iştahının seyri yakından takip edilecektir. "Dünkü düşüşlerde Ağustos – Eylül ayları içinde gözlenen konsolide bölgesinin üst bandına denk gelen 1,141 seviyesi test edilirken, 1,141 – 1,135 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesidir. "Bu bölge altında satıcılı görünümün devam ettiği ve 1,122 – 1,112 ve 1,096 seviyeleri destek olarak izlenebilir. "Tepki alımlarında ise 1,155 – 1,160 aralığı ile 1,170 ve 1,182 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı