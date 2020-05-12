Dolar 7 liranın altına geriledi
Dolar, günlük yüzde 1'i aşan düşüşle 7 liranın altına geriledi.
12.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:30
Dolar, günlük yüzde 1'i aşan düşüşle 7 liranın altına geriledi.
Geçtiğimiz hafta TL karşısında son dönemin en yüksek seviyelerine ulaşan dolar, yeni haftayı düşüşle sürdürüyor. Gün içinde yüzde 1,20 değer kaydeden parite, haftanın ikinci gününde 7 liranın altına düşerek 6,99 seviyesine çekildi. Kur şu sıralarda 6,9910 düzeyinde işlem görüyor.,
(İHA)
Kaynak: İHA