Dolar 7 liranın altına geriledi
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Dolar 7 liranın altına geriledi

Dolar, günlük yüzde 1'i aşan düşüşle 7 liranın altına geriledi.

Dolar 7 liranın altına geriledi
12.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:30

Dolar, günlük yüzde 1'i aşan düşüşle 7 liranın altına geriledi.

Geçtiğimiz hafta TL karşısında son dönemin en yüksek seviyelerine ulaşan dolar, yeni haftayı düşüşle sürdürüyor. Gün içinde yüzde 1,20 değer kaydeden parite, haftanın ikinci gününde 7 liranın altına düşerek 6,99 seviyesine çekildi. Kur şu sıralarda 6,9910 düzeyinde işlem görüyor.,

(İHA)

Kaynak: İHA

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