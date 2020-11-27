Dolar 7.88 lira, euro 9.40 lira, sterlin 10.54 lirada
27.11.2020 09:12 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:17
Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yaptı.
Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yaptı.
Resmi Gazete'de yayımlanan, "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik YapılmasınaDair Tebliğ"e göre, Türk lirası zorunlu karşılıklar vadesiz, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduat/katılım fonları için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarılırken, bankalara uygulanacak zorunlu karşılıklar için gerekli olan kredi büyüme oranı koşulu kaldırıldı.TCMB Para Politikası Kurulu'nun, 475 bazpuan artışla politika faizini yüzde 15'e yükselttiği toplantının tutanaklarında, "Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir" denildiTürkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Borsa İstanbul'un yüzde 10 payının QIA'ya devri için mutabakat anlaşması imzaladı.TVF'den yapılan açıklamada, "TVF, halihazırda yüzde 90.6'lık payıyla Borsa İstanbul'un en büyük pay sahibi konumunda bulunuyor. Katar Devleti'nin yatırım fonu olan QIA'ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul'un yüzde 80.6'lık payını elinde bulundurmaya devam edecek" denildi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,326 ve 1,342 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 1.28 artışla 1,342.49 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.82, BIST Mali Endeks yüzde 1.81, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.15 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8587 lira ve en yüksek 7.8884 lirayı gördükten sonra, 7.88 – 7.89 lira aralığında,euro en düşük 9.3627 lira ve en yüksek 9.4121 lirayı gördükten sonra, 9.40 – 9.41 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4974 lira ve en yüksek 10.5517 lirayı gördükten sonra 10.54 – 10.55 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.19071 - 1.19295 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19273 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "BIST 100 Endeksi'nde dün yeni rekorlar günüydü. Endeks gün içi 1344 kapanış bazlı da 1342 ile tarihi zirvelerini geliştirmiş oldu. "İşlem hacmi ise önceki zirve yenilemelere göre düşük kaldı. Endeks tarafında bir süredir bahsettiğimiz gibi temkinli iyimser görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. "Buna karşın yine bir süredir bahsettiğimiz mart ayından beri devam eden yükselen kanalın üst bandına yaklaşılmış durumda. "Bu bölgenin ilk etapta güçlü direnç oluşturabileceğini değerlendiriyoruz. Bu kanalın üst bandı 1,370 civarında bulunuyor.
"Bu bölge maliyetlerin yenilenmesi açısından takip edilebilir. Aşağıda ise 1,325 – 1,320 aralığı ilk güçlü destek konumunda olacaktır. Buranın altında satışlar sertleşebilir."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı