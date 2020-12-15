Dolar 7.86 lira, euro 9.55 lira, sterlin 10.48 lirada

Merkez Bankası'nn (TCMB) Çarşamba günü açıklanacak "2021 Para ve Kur Politikası"na odaklı piyasalarda dövizler yeni güne, Pazartesi kapanış düzeylerinin hafif üzerinde başladı.

TCMB "2021 Para ve Kur Politikası" metni önümüzdeki yıl içinde kullanılması planlanan para politikası araçlarıyla ilgili teknik detayları içerecek. Özellikle Merkez Bankası'nın tahvil portföyü ve döviz rezervlerine dair yer alacak bilgi, öngörü ve yönlendirmeler yakından izlenecek. Sanal ortamda gerçekleştirilecek toplantıda TCMB Başkanı Naci Ağbal da bir sunum yapacak.

ABD'de Fed para politikası kararları Çarşamba gecesi açıklanacak; Fed'in yüzde 0.00-0.25 olan faiz aralığında değişiklik beklenmiyor.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,378 ve 1,394 puan arasında hareket ettiği yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.30 artışla 1,388.55 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 1.04, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.98 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8417 lira ve en yüksek 7.8683 lirayı gördükten sonra, 7.86 – 7.87 lira aralığında,euro en düşük 9.5299 lira ve en yüksek 9.5716 lirayı gördükten sonra, 9.55 – 9.56 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4532 lira ve en yüksek 10.5060 lirayı gördükten sonra 10.48 – 10.49 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21421 - 1.21635 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21430 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi: "BIST 100 Endeksi yeni haftaya da rekorlarla başladı. Önceki haftanın son üç gününde olduğu gibi dün de hem gün içi hem kapanış bazlı rekorlar bir kez daha yenilendi. "Endeks gün içinde en yüksek 1,394.58 seviyesini görerek bir süredir bahsettiğimiz mart ayından beri devam eden yükselen kanalın üst bandını test etmiş oldu. "Bu bölgenin endeks için önemli bir direnç bölgesi olduğunu düşünüyoruz. Endekste ilk destek dün açılışta oluşan boşluğun doldurulacağı 1,371 seviyesi olacak. "Buranın altında ise 1,340-1,350 aralığı bir sonraki önemli destek konumunda. Endekste dün gün içinde görülen zirve seviyelerin geçilmesi alım iştahını artırabilir. "Bu durumda bir sonraki direnç bölgesi olarak 1,430 civarı takip edilebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı