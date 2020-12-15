Dolar 7.86 lira, euro 9.55 lira, sterlin 10.48 lirada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dolar 7.86 lira, euro 9.55 lira, sterlin 10.48 lirada

15.12.2020 09:07 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:11
Dolar 7.86 lira, euro 9.55 lira, sterlin 10.48 lirada

Merkez Bankası'nn (TCMB) Çarşamba günü açıklanacak "2021 Para ve Kur Politikası"na odaklı piyasalarda dövizler yeni güne, Pazartesi kapanış düzeylerinin hafif üzerinde başladı.

Merkez Bankası'nn (TCMB) Çarşamba günü açıklanacak "2021 Para ve Kur Politikası"na odaklı piyasalarda dövizler yeni güne, Pazartesi kapanış düzeylerinin hafif üzerinde başladı.

TCMB "2021 Para ve Kur Politikası" metni önümüzdeki yıl içinde kullanılması planlanan para politikası araçlarıyla ilgili teknik detayları içerecek. Özellikle Merkez Bankası'nın tahvil portföyü ve döviz rezervlerine dair yer alacak bilgi, öngörü ve yönlendirmeler yakından izlenecek. Sanal ortamda gerçekleştirilecek toplantıda TCMB Başkanı Naci Ağbal da bir sunum yapacak.

ABD'de Fed para politikası kararları Çarşamba gecesi açıklanacak; Fed'in yüzde 0.00-0.25 olan faiz aralığında değişiklik beklenmiyor.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,378 ve 1,394 puan arasında hareket ettiği yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.30 artışla 1,388.55 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 1.04, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.98 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8417 lira ve en yüksek 7.8683 lirayı gördükten sonra, 7.86 – 7.87 lira aralığında,euro en düşük 9.5299 lira ve en yüksek 9.5716 lirayı gördükten sonra, 9.55 – 9.56 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4532 lira ve en yüksek 10.5060 lirayı gördükten sonra 10.48 – 10.49 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21421 - 1.21635 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21430 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi: "BIST 100 Endeksi yeni haftaya da rekorlarla başladı. Önceki haftanın son üç gününde olduğu gibi dün de hem gün içi hem kapanış bazlı rekorlar bir kez daha yenilendi. "Endeks gün içinde en yüksek 1,394.58 seviyesini görerek bir süredir bahsettiğimiz mart ayından beri devam eden yükselen kanalın üst bandını test etmiş oldu. "Bu bölgenin endeks için önemli bir direnç bölgesi olduğunu düşünüyoruz. Endekste ilk destek dün açılışta oluşan boşluğun doldurulacağı 1,371 seviyesi olacak. "Buranın altında ise 1,340-1,350 aralığı bir sonraki önemli destek konumunda. Endekste dün gün içinde görülen zirve seviyelerin geçilmesi alım iştahını artırabilir. "Bu durumda bir sonraki direnç bölgesi olarak 1,430 civarı takip edilebilir."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Güne yükselişle başlayan dolar 7,82 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,82 liradan işlem görüyor
7 yaşındaki kız çocuğu, yaptığı bileklikleri satarak hastaneye tam 157 bin lira bağışladı
7 yaşındaki kız çocuğu, yaptığı bileklikleri satarak hastaneye tam 157 bin lira bağışladı
Toz kondurmadığı 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor
Toz kondurmadığı 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Aleyna Tilki Defne Samyeli
Spor Neymar Erol Bulut Çağdaş Atan Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk S 400 İzmir Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dolar 7.86 lira, euro 9.55 lira, sterlin 10.48 lirada | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 09:14:06. #1.14#
title