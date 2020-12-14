Dolar 7.86 lira, euro 9.55 lira, sterlin 10.47 lirada

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 Para ve Kur Politikası metninin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe geçen haftanın son işlem günü düzeylerine yakın yatay başladı.

QNB Finansbank'ın hazırladığı "Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler" analizinde, bu haftanın veri gündemine ilişkin şu bilgiler verildi:

"Haftanın veri gündemi öncü büyüme göstergelerinden Ekim ayı sanayi üretimi, perakende satış hacmi ve sektörel ciro endeksleri bugün 10: 00'da yayımlanacak. "Öncü göstergelerden PMI, reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi anket bazlı göstergeler Ekim'de artarken, elektrik tüketimi ve ara malı ithalatı gibi başka göstergeler ise ekonomik aktivitede biraz ivme kaybına işaret etti."Bunları dikkate alarak, sanayi üretiminin aylık bazda yatay seyretmesini, yıllık artış oranının ise baz etkisiyle yüzde 8.1'den yüzde 9.0'a çıkmasını bekliyoruz. "Geçen yıla göre işgünü sayısı eşit olduğundan arındırılmamış endeks de yüzde 9.0 oranında artacaktır. "Ekim-Kasım aylarında büyüme göstergelerinin eğilimi fazla değişmedi, fakat finansal koşullardaki sıkılaşmanın ve pandemiye yönelik kısıtlamaların etkisiyle önümüzdeki dönemde ekonomik aktivite yavaşlayacaktır. "Kasım ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri Salı günü açıklanacak. Daha önce açıklanan Hazine nakit gerçekleşmeleri vergi gelirlerindeki toparlanmanın desteğiyle, son aylarda bütçe dengesinde görülen sınırlı iyileşmenin Kasım'da sürdüğünü göstermişti. "TCMB 2021 Para ve Kur Politikası metni Çarşamba günü yayımlanacak. Metin önümüzdeki yıl içinde kullanılması planlanan para politikası araçlarıyla ilgili teknik detayları içerecek."Özellikle Merkez Bankası'nın tahvil portföyü ve döviz rezervlerine dair yer alacak bilgi, öngörü ve yönlendirmeler yakından izlenecek. "Kasım ayı konut satışları Salı günü ve Ekim ayı konut fiyat endeksi Perşembe açıklanacak. Konut kredilerine paralel olarak, konut satışlarının ve fiyat artışlarının da yavaşlaması beklenir. "TCMB aylık beklenti anketi Cuma yayımlanacak. Geçen ay enflasyon beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 10.8, 24 sonrası için yüzde 9.2 olmuştu. Aralık ayında yüksek gelen enflasyonun ardından, enflasyon beklentileri de artabilir. "Bunun yanında TCMB faiz beklentisinin ne çıkacağı da önemli olacak. "ABD'de Fed para politikası kararları Çarşamba gecesi açıklanacak. yüzde 0.00-0.25 olan faiz aralığında değişiklik beklenmezken, Fed üyelerinin tahminleri, makroekonomik görünüme dair değerlendirmeler ve para politikasına dair sözlü yönlendirme önemli olacak."Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,342 ve 1,371 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü 1.28 artışla 1,370.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.09, BIST Mali Endeks yüzde 0.94, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.51 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8410 lira ve en yüksek 7.8662 lirayı gördükten sonra, 7.86 – 7.87 lira aralığında,euro en düşük 9.5160 lira ve en yüksek 9.5531 lirayı gördükten sonra, 9.55 – 9.56 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4396 lira ve en yüksek 10.5282 lirayı gördükten sonra 10.47 – 10.48 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21156 - 1.21441 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21430 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi haftanın son üç gününde gerek gün içi gerekse kapanış bazlı zirvelerini yenileyerek haftayı rekorlarla tamamladı. "Rekorların yenilenmesine karşın geçtiğimiz hafta da bahsettiğimiz gibi göstergelerin bu yükselişe eşlik etmekte zorlandığını görüyoruz. "Aynı zamanda zirveler oluşurken bunun genele yayılmaması, yükselişin hisse ve sektörel hareketlere bağımlı gerçekleşmesi de yükselişlere temkinli yaklaşmamıza neden oluyor."Endekste geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişle birlikte mart ayından beri devam eden yükselene kanalın üst bandı daha kritik hale geldi. "Bu kanalın üst bandı bu hafta itibariyle 1,390'lı rakamlarda bulunuyor. Aşağıda ise ilk güçlü destek bölgesi 1,350 – 1,340 aralığında bulunuyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı