Dolar 7.86 lira, euro 9.55 lira, sterlin 10.47 lirada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dolar 7.86 lira, euro 9.55 lira, sterlin 10.47 lirada

14.12.2020 09:10 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:15
Dolar 7.86 lira, euro 9.55 lira, sterlin 10.47 lirada

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 Para ve Kur Politikası metninin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe geçen haftanın son işlem günü düzeylerine yakın yatay başladı.

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 Para ve Kur Politikası metninin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe geçen haftanın son işlem günü düzeylerine yakın yatay başladı.

QNB Finansbank'ın hazırladığı "Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler" analizinde, bu haftanın veri gündemine ilişkin şu bilgiler verildi:

"Haftanın veri gündemi öncü büyüme göstergelerinden Ekim ayı sanayi üretimi, perakende satış hacmi ve sektörel ciro endeksleri bugün 10: 00'da yayımlanacak. "Öncü göstergelerden PMI, reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı gibi anket bazlı göstergeler Ekim'de artarken, elektrik tüketimi ve ara malı ithalatı gibi başka göstergeler ise ekonomik aktivitede biraz ivme kaybına işaret etti."Bunları dikkate alarak, sanayi üretiminin aylık bazda yatay seyretmesini, yıllık artış oranının ise baz etkisiyle yüzde 8.1'den yüzde 9.0'a çıkmasını bekliyoruz. "Geçen yıla göre işgünü sayısı eşit olduğundan arındırılmamış endeks de yüzde 9.0 oranında artacaktır. "Ekim-Kasım aylarında büyüme göstergelerinin eğilimi fazla değişmedi, fakat finansal koşullardaki sıkılaşmanın ve pandemiye yönelik kısıtlamaların etkisiyle önümüzdeki dönemde ekonomik aktivite yavaşlayacaktır. "Kasım ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri Salı günü açıklanacak. Daha önce açıklanan Hazine nakit gerçekleşmeleri vergi gelirlerindeki toparlanmanın desteğiyle, son aylarda bütçe dengesinde görülen sınırlı iyileşmenin Kasım'da sürdüğünü göstermişti. "TCMB 2021 Para ve Kur Politikası metni Çarşamba günü yayımlanacak. Metin önümüzdeki yıl içinde kullanılması planlanan para politikası araçlarıyla ilgili teknik detayları içerecek."Özellikle Merkez Bankası'nın tahvil portföyü ve döviz rezervlerine dair yer alacak bilgi, öngörü ve yönlendirmeler yakından izlenecek. "Kasım ayı konut satışları Salı günü ve Ekim ayı konut fiyat endeksi Perşembe açıklanacak. Konut kredilerine paralel olarak, konut satışlarının ve fiyat artışlarının da yavaşlaması beklenir. "TCMB aylık beklenti anketi Cuma yayımlanacak. Geçen ay enflasyon beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 10.8, 24 sonrası için yüzde 9.2 olmuştu. Aralık ayında yüksek gelen enflasyonun ardından, enflasyon beklentileri de artabilir. "Bunun yanında TCMB faiz beklentisinin ne çıkacağı da önemli olacak. "ABD'de Fed para politikası kararları Çarşamba gecesi açıklanacak. yüzde 0.00-0.25 olan faiz aralığında değişiklik beklenmezken, Fed üyelerinin tahminleri, makroekonomik görünüme dair değerlendirmeler ve para politikasına dair sözlü yönlendirme önemli olacak."Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,342 ve 1,371 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü 1.28 artışla 1,370.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.09, BIST Mali Endeks yüzde 0.94, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.51 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8410 lira ve en yüksek 7.8662 lirayı gördükten sonra, 7.86 – 7.87 lira aralığında,euro en düşük 9.5160 lira ve en yüksek 9.5531 lirayı gördükten sonra, 9.55 – 9.56 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4396 lira ve en yüksek 10.5282 lirayı gördükten sonra 10.47 – 10.48 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21156 - 1.21441 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21430 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi haftanın son üç gününde gerek gün içi gerekse kapanış bazlı zirvelerini yenileyerek haftayı rekorlarla tamamladı. "Rekorların yenilenmesine karşın geçtiğimiz hafta da bahsettiğimiz gibi göstergelerin bu yükselişe eşlik etmekte zorlandığını görüyoruz. "Aynı zamanda zirveler oluşurken bunun genele yayılmaması, yükselişin hisse ve sektörel hareketlere bağımlı gerçekleşmesi de yükselişlere temkinli yaklaşmamıza neden oluyor."Endekste geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişle birlikte mart ayından beri devam eden yükselene kanalın üst bandı daha kritik hale geldi. "Bu kanalın üst bandı bu hafta itibariyle 1,390'lı rakamlarda bulunuyor. Aşağıda ise ilk güçlü destek bölgesi 1,350 – 1,340 aralığında bulunuyor."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Güne yükselişle başlayan dolar 7,82 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,82 liradan işlem görüyor
7 yaşındaki kız çocuğu, yaptığı bileklikleri satarak hastaneye tam 157 bin lira bağışladı
7 yaşındaki kız çocuğu, yaptığı bileklikleri satarak hastaneye tam 157 bin lira bağışladı
Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi
Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Neymar Serdar Aziz Çağdaş Atan Ali Palabıyık
Tüm Haberler İzmir Aralık Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dolar 7.86 lira, euro 9.55 lira, sterlin 10.47 lirada - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 09:41:11. #1.14#
title