Dolar 7.85 lira, euro 9.40 lira, sterlin 10.48 lirada

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında yataya yakın bir gelişme içinde olduğu yeni haftanın ilk işlem gününde iç piyasada da dövizler yeni haftaya yatay düzeylerde başladılar.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında yataya yakın bir gelişme içinde olduğu yeni haftanın ilk işlem gününde iç piyasada da dövizler yeni haftaya yatay düzeylerde başladılar.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan, "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e göre, Türk lirası zorunlu karşılıklar vadesiz, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduat/katılım fonları için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarılırken, bankalara uygulanacak zorunlu karşılıklar için gerekli olan kredi büyüme oranı koşulu kaldırıldı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,324 ve 1,351 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü yüzde 1.02 düşüşle 1,328.73 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.62, BIST Mali Endeks yüzde 1.24, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.62 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8140 lira ve en yüksek 7.8635 lirayı gördükten sonra, 7.85 – 7.86 lira aralığında,euro en düşük 9.3493 lira ve en yüksek 9.4206 lirayı gördükten sonra, 9.40 – 9.41 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4224 lira ve en yüksek 10.4963 lirayı gördükten sonra 10.48 – 10.49 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.19597 - 1.19754 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19743 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Bir süredir bahsettiğimiz gibi teknik göstergelerde oluşan negatif aykırılıklar belirginleşmeye devam ediyor. "Buna karşın geçtiğimiz hafta da ifade ettiğimiz gibi yükselen piyasada ve yükselen hisse senetlerinde yükseliş devam ederken değil düşüşü teyit edecek bir destek kırılması sonrası riskleri sınırlamak daha doğru olacaktır. "Bu çerçevede bu hafta izleyeceğimiz referans noktamız da 1,290 olmaya devam edecek. Bu seviyenin üzerinde kalındığı sürece pozitif görünümün korunacağını düşünüyoruz. "Yukarıda ise mart ayında başlayan ve bugüne kadar devam eden yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1,370 civarı en önemli direnç bölgesi konumunda olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı