Dolar 7.83 lira, euro 9.50 lira, sterlin 10.47 lirada

ABD'de yeni teşvik paketinin hazırlanmasına ilişkin görüşmeler sürerken, küresel piyasalarda güç kaybeden dolar, iç piyasada da yatay hareket ediyor.ABD para biriminin başlıca para birimlerinden oluşan sapete karşı değerini gösteren dolar endeksi, 90.775 düzeyine kadar geriledi.

Dolar endeksini oluşturan sepet içinde yüzde 57.6 ile euro, yüzde 13.6 ile yen, yüzde 11.9 ile sterlin, yüzde 9.1 Kanada doları, yüzde 4.2 ile İsveç kronu ve yüzde 3.6 ile İsviçre frangı bulunuyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,326 ve 1,336 puan arasında dalgalandığı haftanın ilk işlem gününü yüzde 0.07 düşüşle 1,329.90 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.37 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.09 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.44 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7943 lira ve en yüksek 7.8297 lirayı gördükten sonra, 7.83 – 7.84 lira aralığında,euro en düşük 9.4355 lira ve en yüksek 9.4915 lirayı gördükten sonra, 9.50 – 9.51 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4110 lira ve en yüksek 10.4625 lirayı gördükten sonra 10.47 – 10.48 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21037 - 1.21201 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21289 düzeyindeydi.QNB Finansbank analizinde, şu değermlendirme yapıldı: "BIST 100: Endekste 1325 üzerinde kalınmakla beraber yükselişlerin de kalıcı olmakta zorlandığını ve 1340 direncinin geçerli olduğunu görüyoruz, bugün de dengeli bir açılış görülebilir…"TL Bonolar: Dün yapılan 2 ve 5 yıllık tahvil ihraçlarında talep ve oluşan seviye, gelinen mevcut noktaları teyit ederken, bugün 10 yıllık tahvil ihracı öncesinde %13 üzerinde kalınabilir…"USD/TL: Dolar kurunda yükseliş denemelerinin de kısa soluklu kaldığını ve kurun büyük ölçüde 7.80 civarında kaldığını görüyoruz, aşağıda 7.72 sonraki destek konumunda…"EUR/USD: Paritede dün de zorlanan 1.2180 ara direnci aşılamadı ve parite 1.2130 altına sarktı, ABD'de teşvik paketine dair beklentiler ve ECB açıklamaları öncesinde 1.2080 ara destek konumunda…"Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 356 düzeyinde, ABD vadeli endekslerinde sınırlı kar satışları var. TL varlıklarda ihaleler öncesinde dengeli bir seyir görülebilir, endekste 1,325 üzerinde görünüm olumlu, ancak 1340 direnci aşılmadıkça yükselişin ivme kazanması zor.

"BIST 100 Endeksi yatay bant hareketi içerisinde sıkışık seyrini koruyor. Bu sabah endeksin yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. 1,325 seviyesinden destek bulan endekste 1,340 direnç olarak korunuyor. 1,310 ikincil destek olup, bu seviye üzerinde görünüm olumlu olduğundan mevcut trade pozisyonları korunabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı