Dolar 7.82 lira, euro 9.52 lira, sterlin 10.54 lirada

Piyasalar, Merkez Bankası'nn (TCMB) bugün açıklanacak "2021 Para ve Kur Politikası"na odaklandı. TCMB "2021 Para ve Kur Politikası" metni önümüzdeki yıl içinde kullanılması planlanan para politikası araçlarıyla ilgili teknik detayları içerecek.

Özellikle Merkez Bankası'nın tahvil portföyü ve döviz rezervlerine dair yer alacak bilgi, öngörü ve yönlendirmeler yakından izlenecek. Sanal ortamda gerçekleştirilecek toplantıda TCMB Başkanı Naci Ağbal da bir sunum yapacak.

ABD'de Fed para politikası kararları Çarşamba gecesi açıklanacak; Fed'in yüzde 0.00-0.25 olan faiz aralığında değişiklik beklenmiyor.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,385 ve 1,399 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.49 artışla 1,395.40 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.37, BIST Mali Endeks yüzde 0.05, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.12 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8210 lira ve en yüksek 7.8453 lirayı gördükten sonra, 7.82 – 7.82 lira aralığında,euro en düşük 9.5102 lira ve en yüksek 9.5424 lirayı gördükten sonra, 9.52 – 9.53 lira aralığında,sterlin en düşük 10.5229 lira ve en yüksek 10.5648 lirayı gördükten sonra 10.54 – 10.55 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21452 - 1.21670 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21623 düzeyindeydi.Gedik yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi dün bir kez daha rekor yenileyerek 1,400 puanı test etti. Bir süredir bahsettiğimiz mart ayından beri devam eden yükselen kanalın üst bandını test eden endekste bu bölgenin önemli bir direnç bölgesi olabileceği görüşümüzü koruyoruz. "Buna karşın 1,400 seviyesi üzerinde tutunulacak olursa 1,430 kısa vadede izleyeceğimiz bir sonraki direnç olacak. Aşağıda ise hafta başında oluşan boşluğun dolacağı 1,371 seviyesi kısa vadedeki ilk önemli desteğimiz konumunda. "Buranın altına sarkılması teknik görünümün bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle haftanın geri kalanı için burayı referans olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece gün içi geri çekilmelere sınırlı düzeltmeler gözüyle bakılabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı