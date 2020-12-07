Dolar 7.81 lira, euro 9.48 lira, sterlin 10.48 lirada

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasındaki Brexit sürecinde, yıl sonundan önce ticaret anlaşmasına varmak için yapılan müzakerelerde henüz sonuç alınamadı. Tıkanan Brexit ticaret görüşmelerinin etkisiyle gerileyen euro/dolar paritesi yeni haftanın ilk işlem gününe 1.2130 düzeyinde, iç piyasada dövizler de yeni haftaya geçen hafta kapanış düzeylerine yakın, yatay başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,326 ve 1,337 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü 1,330,87 puanda yatay tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.73 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.30 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7991 lira ve en yüksek 7.8222 lirayı gördükten sonra, 7.81 – 7.82 lira aralığında,euro en düşük 9.4609 lira ve en yüksek 9.4884 lirayı gördükten sonra, 9.48 – 9.49 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4413 lira ve en yüksek 10.4921 lirayı gördükten sonra 10.48 – 10.49 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21187 - 1.21415 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21340 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Endekste geçtiğimiz hafta gün içlerinde zaman zaman yukarı gitme çabaları olsa da bu genele yayılmayarak sektörel ya da hisse bazlı hareketler olarak kaldı. "Bununla birlikte negatif uyumsuzluklar artarak devam ediyor. Bu durum gün içi görülen yukarı yönlü hareketlere temkinli yaklaşmayı gerektiriyor. "Özellikle önceki zirvenin bulunduğu 1,350 ve devamında mart ayında başlayan yukarı yönlü kanalın üst bandının bulunduğu 1,380 civarı önemli dirençler konumda. "Bu bölgeye yakın yerler yeni alım için risk oluşturuyor. Buna karşın önceki haftalarda da ifade ettiğimiz gibi önemli bir destek kırılımı yaşanmadığı sürece aşağı yönlü günlük hareketlere de temkinli yaklaşmakta fayda var. "Bu noktada 1,290'ı önemli bir referans noktası olarak izlemeye devam ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı