Dolar 7.79 lira, euro 9.15 lira, sterlin 10.05 lirada

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik canlandırma paketine ilişkin görüşmeleri birden bire iptal etmesinin ardından güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla başlıca para birimleri karşısında kazanımlarını koruyan dolar, iç piyasada da yeni güne, Salı kapanışa doğru yükseldiği 7.79 - 7.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomik canlandırma paketine ilişkin görüşmeleri birden bire iptal etmesinin ardından güvenli liman varlıklara olan talebin artmasıyla başlıca para birimleri karşısında kazanımlarını koruyan dolar, iç piyasada da yeni güne, Salı kapanışa doğru yükseldiği 7.79 - 7.80 lira aralığında başladı.

Merkez Bankası (TCMB) Salı günü, önceki hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı ikinci repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 12.48 oldu. TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 3 Kasım vadeli repo ihalesine 36.5 milyar lira teklif geldi.

Hazine bu yılki dış finansman programı kapsamında 2025 vadeli dolar cinsi tahvil ihracı için uluslararası bankalara yetki verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2025 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America Merrill Lynch, Citi ve JP Morgan'a yetki vermiştir" denildi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,153 ve 1,170 puan arasında hareket ettiği Salı gününü yüzde 0.60 düşüşle 1,153.70 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.07 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.64 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.24 etsideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7815 lira ve en yüksek 7.8062 lirayı gördükten sonra, 7.79 – 7.80 lira aralığında,euro en düşük 9.1278 lira ve en yüksek 9.1676 lirayı gördükten sonra, 9.15 – 9.16 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0351 lira ve en yüksek 10.0631 lirayı gördükten sonra 10.05 – 10.06 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17249 - 1.17409 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17404 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Son günlerdeki yukarı yönlü hareketlerin ardından dün öğleden sonra kar satışları görülen BIST 100'de kısa vadede 1,141 izlediğimiz ilk önemli destek olmaya devam ediyor. "Bu seviyenin altında olası bir kapanışın teknik görünümü zayıflatacağını ve daha önceki konsolide kanalına dönen endekste satışların devamını getirebileceğini düşünüyoruz. "Bu nedenle bu seviyeyi referans noktası olarak izlemeye devam ediyoruz.

"Endeksin yeninden 1,160 üzerine çıkması ise kısa vadeli görünümün tekrar pozitife dönmesini sağlayarak 1,185-1,200 aralığındaki güçlü direnç bölgesinin yeniden gündeme getirebilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı