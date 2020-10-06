Dolar 7.75 lira, euro 9.14 lira, sterlin 10.07 lirada

Eylül enflasyonunun, yüzde 0.97 ile beklentilerin altında gelmesinin ardından 3-5 kuruş dolayında geriledikten sonra yeniden önceki düzeylere dönen dövizler, yeni güne de bu düzeylerde başladılar.

Eylül enflasyonunun, yüzde 0.97 ile beklentilerin altında gelmesinin ardından 3-5 kuruş dolayında geriledikten sonra yeniden önceki düzeylere dönen dövizler, yeni güne de bu düzeylerde başladılar.

QNB Finansbank analizinde, Eylül ayı tüketici enflasyonunun aylık yüzde 1.0 olarak, yüzde 1.2 olan QNB Finansbank öngörüsünün ve yüzde 1.4 olan piyasa beklentisinin altında gerçekleştiğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Bugün Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı enflasyon notundaki 3 aylık enflasyon çekirdek trend göstergelerinin özellikle hizmetlerde belirgin gerileyeceğini hesaplıyoruz."Bugün açıklanacak TÜFE bazlı reel efektif kur endeksinin 62.2 ile Eylül 2018'de gördüğü önceki dip seviyesinin de altına ineceğini tahmin ediyoruz."Eylül ayı enflasyonu beklentilerin altında Eylül ayı tüketici enflasyonu aylık yüzde 1.0 ile yüzde 1.2 olan tahminimizin ve yüzde 1.4 olan piyasa beklentisinin altında gerçekleşti."Yıllık enflasyon oranı yüzde 11.75 ile yatay seyretmekle birlikte, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nda yılsonu tahmini olan yüzde 10.5'in üzerinde kalmaya devam etti."Çekirdek C endeksine göre yıllık enflasyon ise yüzde 11.0'den yüzde 11.3'e sınırlı yükseliş gösterdi. Eylül ayında gıda fiyatları, tahminimize paralel şekilde yüzde 0.7 ile mevsim normalin üzerinde arttı."Yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.50 artışla 1,150.79 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,150 ve 1,161 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.37 artışla 1,160.71 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.81, BIST Mali Endeks yüzde 1.16, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.03 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7419 lira ve en yüksek 7.7677 lirayı gördükten sonra, 7.75 – 7.76 lira aralığında,euro en düşük 9.1224 lira ve en yüksek 9.1686 lirayı gördükten sonra, 9.14 – 9.15 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0538 lira ve en yüksek 10.0983 lirayı gördükten sonra 10.07 – 10.08 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17790 - 1.17985 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17856 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi: "Geçen haftalarda bahsettiğimiz konsolide kanalının üst banı olan 1,141 seviyesinin üzerinde dördüncü kapanışını gerçekleştiren endekste, hacim desteği yeterli olmasa da yukarı yönlü istek devam ediyor. "Yeniden 1,141 seviyesinin altına sarkılmadığı sürece pozitif görünümün korunacağını düşünüyoruz. "Yukarıda 1,185-1,200 aralığı endekste takip ettiğimiz en önemli direnç bölgesi olacak. "Bu bölgeye olacak bir harekette son günlerde olduğu gibi hacim desteği sağlanamazsa hareket geçici kalabilir. Bu nedenle bu bölgeye yakın yerlerde temkinli olmak gerektiğini düşünüyoruz. "Aşağıda 1,141 izlediğimiz ilk ve en önemli destek. Endeksin bu seviyenin altına sarkması teknik görünümü bozacağı için burayı referans noktası olarak izlemek gerekiyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı