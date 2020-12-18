Dolar 7.72 lira, euro 9.46 lira, sterlin 10.45 lirada

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit tutmasının ardından küresel piyasalarda gerileyen dolar, iç piyasada da, haftanın son işlem gününe düşük düzeylerde başladı. Piyasalarda, Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu'ndan yeni faiz artışı bekleniyor.

Kıbrıs İktisat Bankası'nın günlük piyasa bülteninde, "Dolar geriliyor, hisse senedi endeksleri rekorlarda. Dünyada hava olumlu olmaya dün de devam etti. Her ne kadar vaka sayıları artıyor olsa da, Pfizer ve BioNTech sonrası, Moderna'nın da onayı alması, moralleri artırdı. Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı 52 dolar seviyesine dayanarak, 9 ayın zirvesini gördü. Bir yanda aşı iyimserliği, diğer bir yanda ise devam eden Noel Baba rallisi derken, artık neredeyse günler içinde açıklanması beklenen ABD teşvik paketi iyimserliği de eklenince, küresel hisse senedi endeksleri rekor tazeledi" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,392 ve 1,406 puanlar arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.50 artışla 1,399.36 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.06 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.58 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.22 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.6925 lira ve en yüksek 7.7303 lirayı gördükten sonra, 7.72 – 7.73 lira aralığında,euro en düşük 9.4341 lira ve en yüksek 9.4701 lirayı gördükten sonra, 9.46 – 9.47 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4245 lira ve en yüksek 10.4773 lirayı gördükten sonra 10.45 – 10.46 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22382 - 1.22728 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22262 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Tarihi zirvelerinde tutunmaya çalışan endekste dün gün içi volatilite oldukça sınırlı kaldı. Endeks bir süredir bahsettiğimiz Mart ayından beri devam eden yükselen kanalın üst bandında dirençle karşılaşmış durumda. "Bugün haftalık kapanışın önceki gün görülen zirve olan 1,410'un üzerinde olması gelecek haftaya yönelik pozitif beklentileri artırabilir. "Aşağıda ise dün de bahsettiğimiz gibi son kısa vadeli yükselen trendin test edileceği ve hafta başında oluşan boşluğun dolacağı 1,371 seviyesi önemli destek noktası olmaya devam ediyor. "Buranın altına sarkılmadığı sürece geri çekilmelere de sınırlı düzeltmeler olarak bakacağız. Buranın altında ise teknik görünüm önemli ölçüde bozulacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı