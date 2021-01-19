Dolar 7.47 lira, euro 9.05 lira, sterlin 10.17 lirada

Piyasaların Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylerde başlayan dövizler, yeni günün ilk saatlerinde de bu düzeylerde işlem görüyor.

Farklı kuruluşların yaptıkları anketlere göre, TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında yaptığı toplam 675 baz puanlık faiz artışının ardından, politika faizini ulaştığı yüzde 17 düzeyinde sabit tutması bekleniyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,508 ve 1,558 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 2.12 artışla 1,556.77 puanda başladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.25, BIST Mali Endeks yüzde 1.45, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.33 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4608 lira ve en yüksek 7.4886 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 lira aralığında,euro en düşük 9.0248 lira ve en yüksek 9.0558 lirayı gördükten sonra, 9.05 – 9.06 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1539 lira ve en yüksek 10.1881 lirayı gördükten sonra 10.17 – 10.18 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20740 - 1.20991 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20721 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Dün yurtdışı piyasalardaki negatif görünümün etkisi ile güne satıcılı başlayan BIST 100'de son dönemde sıklıkla bahsettiğimiz yükselen trend test edildi ve buradan tepki alımları geldi. "Devamında ise yurtdışı piyasalardan ayrışan BIST 100'de genele yayılan alımlar hız kazandı ve endeks günü geçtiğimiz haftaki kapanış bazlı zirvelerine yakın tamamladı. Endeksteki bu sert ayrışmaya karşın işlem hacminin görece düşük kalması dikkat çekti. "Bugün gün içinde izleyeceğimiz ilk destek 1,545 civarı olacak. Buranın altında 1.525 ve devamında trend desteği olarak 1,515 civarı izlenecek.

"Yukarı yönlü hareketlerde ise zirvenin bulunduğu 1,568 izleyeceğimiz ilk seviye. Buranın üzerinde kapanışlar alımları hızlandırabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı