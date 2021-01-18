Dolar 7.46 lira, euro 9.01 lira, sterlin 10.14 lirada

Dövizler, piyasaların Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylere yakın başladılar.

Farklı kuruluşların yaptıkları anketere göre, TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında yaptığı toplam 675 baz puanlık faiz artışının ardından, politika faizini ulaştığı yüzde 17 düzeyinde sabit tutması bekleniyor.

Merkez Bankası (TCMB) anketinde, 2021 sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 11.15 olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre; bütçe açığı Aralık'ta 40.7 milyar lira, 2020'de 172.7 milyar liraoldu. Böylece, bütçe açığı 2020'de bir önceki yılına göre yüzde 38.5 arttı.Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyündeki artış 6 Kasım haftasında yaşanan ekonomi yönetimindeki değişimden beri 5 milyar dolara ulaştı. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,516 ve 1,547 dolar arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 1.43 düşüşle 1,524.49 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.45, BIST Mali Endeks yüzde 1.66, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.26 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4427 lira ve en yüksek 7.4767 lirayı gördükten sonra, 7.46 – 7.49 lira aralığında,euro en düşük 8.9816 lira ve en yüksek 9.0469 lirayı gördükten sonra, 9.01 – 9.06 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1173 lira ve en yüksek 10.1695 lirayı gördükten sonra 10.14 – 10.18 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20650 - 1.20868 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20744 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Bir süredir yurtdışından pozitif ayrışan BIST 100'de yurtdışındaki kararsız tablonun etkileri görülmeye başlandı ve endeks son haftaların en net düzeltme hareketlerinden birini gerçekleştirdi. "Buna karşın geçtiğimiz hafta da bahsettiğimiz son iki buçuk ayda oluşan yükselen trendin üzerinde kalınması negatif tabloyu sınırladı. Bu trend bu hafta başında 1,500'ün hemen üzerinde bulunuyor. "Hafta içinde bahsettiğimiz bu trend kırılacak olur ise satışların şiddetlenmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle bu haftaki referans noktamız burası olacak. "Buranın altında izleyeceğimiz ilk destek ise 1,450 civarı olacak. Yukarı yönlü hareketlerde geçtiğimiz haftanın zirveleri artık yeni güçlü dirençlerimiz konumunda olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı