Dolar 7.46 lira, euro 8.82 lira, sterlin 9.56 lirada Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklendiği gibi, faiz oranlarında veya 1.35 trilyon euro büyüklüğündeki pandemi acil tahvil alım programının (PEPP) büyüklüğünde bir değişiklik yapmadı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklendiği gibi, faiz oranlarında veya 1.35 trilyon euro büyüklüğündeki pandemi acil tahvil alım programının (PEPP) büyüklüğünde bir değişiklik yapmadı. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın son dönemde eurodaki değerlenme ile ilgili olarak, kur hedeflerinin olmadığını söylemesi ile euro/dolar paritesi bir miktar yükselse de yeni güne yine 1.18 düzeyinin hafif üzerinde başladı.

Lagarde toplantının ardından yaptığı açıklamasında ayrıca, yeni verilerin ekonomide toparlanmaya işaret ettiğini söyledi.

Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Perşembe günü geleneksel yöntemle açtığı 8 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 11.28 basit faizden 10 milyar lira verdi. İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama yüzde 11.28, en yüksek yüzde 11.51 oldu. TCMB'nin Çarşamba günü açtığı 7 Ekim vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.15, Salı günü de yüzde 10.77 düzeyindeydi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,093 ve 1,105 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.06 düşüşle 1,099.06 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.05 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.58 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.95 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4368 lira ve en yüksek 7.4670 lirayı gördükten sonra, 7.46 – 7.47 liraaralığında,euro en düşük 8.7908 lira ve en yüksek 8.8452 lirayı gördükten sonra, 8.82 – 8.83 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5256 lira ve en yüksek 9.5778 lirayı gördükten sonra 9.55 – 9.56 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18124 - 1.18417 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18393 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Yurtdışı piyasalardaki kararsız görünüm Borsa İstanbul'da da etkili olmaya devam ederken zaman zaman sektör bazlı hareketler dikkat çekiyor. "Önceki gün enerji sektöründe görülen güçlü alımlar dün yerini sert satışlara bırakırken, dün bankacılık endeksindeki alımlar dikkat çekti. "Bu alımların ortak özelliği resmi açıklamalar yerine piyasa fısıltılarının ön plana çıkmasıydı. "Son günlerdeki yatay sıkışık seyirle birlikte temmuz sonundan itibaren oluşan aşağı yönlü trendin üzerinde hareketler görülse de trend değişimi için önemli bir işaret oluşmuş değil."Son aylarda oluşan konsolide kanalı daha önemli olmaya devam ediyor. "Aşağıda 1,075 – 1,064 aralığı en güçlü destek bölgesi olmaya devam ediyor. "Yukarıda ise 1,105 – 1,113 ve 1,122 kademeli dirençler konumunda."

Kaynak: DHA