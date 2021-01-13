Dolar 7.45 lira, euro 9.10 lira, sterlin 10.19 lirada

Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımları ve küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle gerileyen dolar, yeni güne 7.45 lirada başladı.

Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, "Dolar endeksinin 89.50 seviyelerinden 90.50 seviyelerine yükselmesi ile 7.50 lirayı test eden dolarda yukarı yönlü hareketler bugün de sürebilir. Veri takviminde yurt içinde açıklanacak sanayi üretimi ve perakende satışlar verileri takip edilecekken, ABD tarafında ise enflasyon verisini izleyeceğiz" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,537 ve 1,556 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.87 artışla 1,549.53 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.38, BIST Mali Endeks yüzde 0.45, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.88 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4418 lira ve en yüksek 7.4753 lirayı gördükten sonra, 7.45 – 7.46 lira aralığında,euro en düşük 9.0866 lira ve en yüksek 9.1340 lirayı gördükten sonra, 9.10 – 9.11 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1722 lira ve en yüksek 10.2293 lirayı gördükten sonra 10.19 – 10.20 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22012 - 1.22203 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22094 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Yurtdışı piyasalardaki karasız görünüme karşın güne güçlü başlayan BIST 100'de gün içinde dalgalı bir görünüm oluştuktan sonra açılış fiyatına yakın bir kapanış gerçekleşti. "Otomotiv sektörü başta olmak üzere sektörel hareketler ön plana çıktı. Önceki günlerde de bahsettiğimiz gibi endekste henüz zirve oluşumuna dair güçlü sinyaller oluşmuş değil. "Bu nedenle şuan için geri çekilmelere temkinli yaklaşmak faydalı olabilir. Bununla birlikte yurtdışı endekslerde son günlerde yorulmalar daha net görülüyor. Buralar öncü olabileceği için olası bir düzeltme başlangıcı için bu endeksler yakından izlenmeli. "BIST 100'de kısa vadede 1,530 ve altında 1,500-1,510 aralığı destekler. Yukarıda ise ilk direnç 1,557'de bulunuyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı