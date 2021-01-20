Dolar 7.45 lira, euro 9.06 lira, sterlin 10.19 lirada

Piyasaların Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylerde başlayan dövizler, hafta ortasında da bu düzeylerde hareket ediyor.

Piyasaların Merkez Bankası'nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylerde başlayan dövizler, hafta ortasında da bu düzeylerde hareket ediyor.

Farklı kuruluşların yaptıkları anketlere göre, TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında yaptığı toplam 675 baz puanlık faiz artışının ardından, politika faizini ulaştığı yüzde 17 düzeyinde sabit tutması bekleniyor.

Hazine Salı günü düzenlediği iki ihale ile 6.0 milyar lira borçlanırken, Ocak ayı için borçlanma da 23 milyar lira dolayında tamamlanıyor. Hazine bugün 15 ay vadeli kuponsuz ve 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvillerin ilk ihraçlarında toplam 6.0 milyar lira borçlandı.İhraçta 15 ay vadeli kuponsuz tahvilin ortalama bileşik faizi yüzde 15.49, 5 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvilin dönemsel getirisi ise yüzde 4.28 oldu.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,561 ve 1,578 puan arasında dalgalandığı Salı gününü, yüzde 0.53 artışla 1,565.01 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.32, BIST Mali Endeks yüzde 0.86, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.60 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4545 lira ve en yüksek 7.4815 lirayı gördükten sonra, 7.45 – 7.46 lira aralığında,euro en düşük 9.0467 lira ve en yüksek 9.0885 lirayı gördükten sonra, 9.06 – 9.07 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1718 lira ve en yüksek 10.2170 lirayı gördükten sonra 10.19 – 10.20 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21233 - 1.21498 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21439 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100'de önceki günkü sert yükselişin ardından dün güne boşluk bırakarak yükselişle başlandı ancak sonrasında hareket sınırlı kaldı. Endeks günü artıda ancak açılış fiyatının altında tamamladı. "Dün de bahsettiğimiz gibi hafta başında yaşanan sert yükselişin hacim ile desteklenememiş olması bu harekete temkinli yaklaşmamıza neden oluyor. Buna karşın sıklıkla bahsettiğimiz son dönemde oluşan yukarı yönlü trend korunduğu sürece geri çekilmelere de aynı ölçüde temkinli yaklaşıyoruz. "Bugün itibari ile bu trend 1,524 seviyesinde bulunuyor. Öncesinde ise ara destek olarak 1,545 seviyesini izleyeceğiz. Yukarıda ise dün görülen 1,578'deki tarihi zirve gün içi izleyeceğimiz ilk direnç noktası olacak. Buranın üzerinde kapanış olasılığı alımları hızlandırabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı