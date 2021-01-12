Dolar 7.45 lira, euro 9.06 lira, sterlin 10.09 lirada

ABD tahvil getirilerinin daha fazla mali canlandırma beklentileri ile yükselmesine paralel olarak başlıca para birimleri karşısında yükseldiği düzeylerde tutunan dolar, iç piyasada da Salı gününe, Pazartesi günü yükseldiği 7.50 liraya yakın başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,522 ve 1,557 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.29 düşüşle 1,536.19 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.84 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 1.03 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.26 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4501 lira ve en yüksek 7.4858 lirayı gördükten sonra, 7.45 – 7.46 lira aralığında,euro en düşük 9.0603 lira ve en yüksek 9.1032 lirayı gördükten sonra, 9.06 – 9.07 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0888 lira ve en yüksek 10.1307 lirayı gördükten sonra 10.09 – 10.10 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21385 - 1.21623 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21536 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Dün gün içinde bir kez daha zirve yenileyen endekste öğleden sonra gelen satışlarla kapanış önceki günün 4 puan altında gerçekleşti. Yurtdışı piyasalardaki karasız görünüm ve TL'deki değer kaybının endeksteki yukarı yönlü hareketi sınırladığı görülüyor. "Bununla birlikte endeks için henüz geri dönüş konusunda net bir tablo ortaya çıkmış değil. Önceki günlerde de bahsettiğimiz üzere önemli bir destek kırılımı görmediğimiz sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmaya devam edeceğiz. "Bu çerçevede kısa vade için 1,500-1,510 aralığı, biraz daha orta vade içinse son iki aylık dönemde oluşan yükselen trendin bulunduğu 1,480 civarını referans noktası olarak izleyeceğiz. Yukarıda ise dün görülen tarihi zirve aşılacak olur ise yükseliş hareketi yeniden ivme kazanabilir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı