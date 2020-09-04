Dolar 7.44 lira, euro 8.81 lira, sterlin 9.87 lirada ABD'de açıklanan İmalat Endeksi verisindeki olumlu göstergelerin, büyümeye ilişkin pozitif sinyal vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar iç piyasada yeni güne 7.44 liranın üzerine başladı.

ABD'de açıklanan İmalat Endeksi verisindeki olumlu göstergelerin, büyümeye ilişkin pozitif sinyal vermesinin etkisiyle, euro karşısında 1.20 düzeyinden hızla 1.18 doğru toparlanan dolar iç piyasada yeni güne 7.44 liranın üzerine başladı.

Türkiye Cumhuriyet Markaz Bankası (TCMB), Perşembe günü düzenlenen yatırımcılar toplantısında, salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırladığına işaret ederek, "Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözleniyor" uyarısı yaptı.

TCMB sıkılaştırma adımları çerçevesinde, geleneksel yöntemle açtığı 1 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 10.20 basit faizden 10 milyar lira verdi. Repo ihalesine 35 milyar 995 milyon lira teklif geldi.TCMB geleneksel yöntemle açtığı repo ihalesinde Pazartesi günü ortalama yüzde 10.15 ve Salı günü ortalama yüzde 10.11 ve Çarşamba günü de ortalama yüzde 10.10 basit faizle 10'ar milyar TL verdi. Faizini katılımcıların belirlediği geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler, Çarşamba gününe kadar kademeli olarak yüzde 11.3'ten geriledikten sonra ilk kez bugün yukarıya döndü.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,074 ve 1,091 puan arasında hareket ettiği Perşembe gününü yüzde 0.70 düşüşle 1,076.34 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.46, BIST Mali Endeks 1.03, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.78 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4158 lira ve en yüksek 7.4486 lirayı gördükten sonra, 7.44 – 7.45 lira aralığında,euro en düşük 8.7920 lira ve en yüksek 8.8343 lirayı gördükten sonra, 8.81 – 8.82 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8587 lira ve en yüksek 9.8911 lirayı gördükten sonra 9.87 – 9.88 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18386 - 1.18580 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18486 düzeyindeydi."BIST- 100 Endeksi'nin güne satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı Gedik Yatırım analizinde şöyle denildi: "Önceki günlerde yurtdışı piyasalara göre negatif ayrışması ile dikkat çeken BIST 100, dün ABD'de açılışta sertleşen satışlara rağmen kayıplarını sınırladı ve bir süredir bahsettiğimiz konsolide kanalının alt bandı olarak takip ettiğimiz 1,077 desteğinden günü tamamladı. "Endekste bir süredir bahsettiğimiz gibi teknik göstergeler zayıf seyrini devam ettiriyor. 1,077 altına sarkılması satışların sertleşmesine neden olabilir. "Bugünkü kapanış, haftalık bazda da görünümü belirleyecek olması nedeniyle önemli olacaktır."1,077 altında hafta içinde görülen en düşük seviye olan 1,064'ü izleyeceğiz. "Kapanışların bu seviyelerin altında olması ağustos başında görülen dipleri yeniden gündeme getirebilir. "Yukarıda ise 1,091 ve 1,104 önemli dirençler konumunda."

Kaynak: DHA