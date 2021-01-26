Dolar 7.42 lira, euro 9.00 lira, sterlin 10.13 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmediğini açıklamasının ardından 7.40 liranın altına gerileyen dolar, Salı gününe bu düzeyin üzerinde başladı.

TCMB yılın ilk Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısını, 28 Ocak'ta sanal ortamda gerçekleştirecek. TCMB'den yapılan açıklamada, "Başkan Naci Ağbal, Enflasyon Raporu 2021-I'in tanıtımı amacıyla 28 Ocak 2021 Perşembe günü saat 10: 30'da bir basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında toplantı sanal ortamda gerçekleştirilecektir" denildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,536 ve 1,560 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.15 düşüşle 1,540.21 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.11 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.88 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.33 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3998 lira ve en yüksek 7.4531 lirayı gördükten sonra, 7.42 – 7.43 lira aralığında,euro en düşük 8.9885 lira ve en yüksek 9.0211 lirayı gördükten sonra, 9.00 – 9.01 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1211 lira ve en yüksek 10.1534 lirayı gördükten sonra 10.13 – 10.14 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21270 - 1.21466 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21279 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Güne yükselişle başlayan BIST 100'de gün boyu satışlar etkili oldu ve endeks gün içi yüksek seviyeye göre 20 puan, Cuma kapanışına göre de 2.0 puan ekside tamamladı. "Endekste üç aya yakın bir süredir devam eden yükselen trend bugün itibariyle dünkü kapanışında gerçekleştiği 1,540'ta bulunuyor. "Son haftalarda zirvelerin geliştirilmesinde zorlanılması ve teknik göstergelerde oluşan zayıflıklar geçtiğimiz haftalarda da test edilen bu trendin kırılma ihtimalini arttırmış durumda. "Burası kırılacak olursa endekste aşağı yönlü hareketler sertleşebilir. Bu trendin altında 1,508 ilk destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerin anlam kazanabilmesi için önceki zirvenin geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı