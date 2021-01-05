Dolar 7.41 lira, euro 9.11 lira, sterlin 10.09 lirada

Küresel piyasalarda doların yaklaşık iki yılın en düşük düzeylerine gerilemesi ve yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının etkisiyle önemli ölçüde gerileyen kurlar, yeni yılın ilk işlem gününde de bu düzeylerde hareket etti.

Küresel piyasalarda doların yaklaşık iki yılın en düşük düzeylerine gerilemesi ve yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının etkisiyle önemli ölçüde gerileyen kurlar, yeni yılın ilk işlem gününde de bu düzeylerde hareket etti.

Dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler, art arda uygulanmaya başlanan kitlesel aşılamaların, Covid-19 krizi altındaki küresel ekonomide toparlanmayı hızlandıracağı umutlarıyla yeni yıla yeni rekor düzeylerde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,478 ve 1,500 puan arasında dalgalandığı yeni yılın ilk işlem gününü, yüzde 1.27 artışla 1,495.43 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.80, BIST Mali Endeks yüzde 1.39, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.85 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.4102 lira ve en yüksek 7.4284 lirayı gördükten sonra, 7.41 – 7.42 lira aralığında,euro en düşük 9.0804 lira ve en yüksek 9.1201 lirayı gördükten sonra, 9.11 – 9.12 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0634 lira ve en yüksek 10.1001 lirayı gördükten sonra 10.09 – 10.10 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22418 - 1.22779 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22741 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Yeni yıla da hem gün içi hem kapanış bazlı rekor seviyelerle başlayan BIST 100 Endeksi gün içinde en yüksek 1,500 (eski rakamlarla 150,000) seviyesini gördü. "Dün Borsa İstanbul kapandıktan sonra küresel ölçüde salgına yönelik artan endişeler, başta ABD endeksleri olmak üzere açık olan borsalarda satıcılı bir seyir getirdi. "Bugün açılışta BIST 100'ün de bu endişeden etkilendiğini görebiliriz. Dün de ifade ettiğimiz gibi son dönemde sağlanan güçlü yükseliş aynı zamanda düzeltme beklentisini de artırsa da, yakalanan momentum dikkate alındığında önemli bir destek seviyesi kırılmadığı sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmak faydalı olabilir. "Endekste aşağıda 1,470 ara destek noktası konumunda iken 1,450 izleyeceğimiz ilk güçlü destek konumunda olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı