Dolar 7.41 lira, euro 9.01 lira, sterlin 10.16 lirada
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Dolar 7.41 lira, euro 9.01 lira, sterlin 10.16 lirada

21.01.2021 09:00 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:04
Dolar 7.41 lira, euro 9.01 lira, sterlin 10.16 lirada

Piyasaların Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylerde başlayan dövizler bu düzeylerde hareket ediyor.

Piyasaların Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandığı haftaya, geçen haftanın son işlem gününde yükseldikleri düzeylerde başlayan dövizler bu düzeylerde hareket ediyor.

Farklı kuruluşların yaptıkları anketlere göre, TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında yaptığı toplam 675 baz puanlık faiz artışının ardından, politika faizini ulaştığı yüzde 17 düzeyinde sabit tutması bekleniyor. 

Hazine dolar cinsi iki ihraçla 3.5 milyar dolar borçlandı; borçlanma tutarı Hazine hesaplarına 26 Ocak'ta girecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İhraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak 2026 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 4.75, getiri oranı yüzde 4.9 olarak; Haziran 2031 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5.875, getiri oranı ise yüzde 5.95 olarak gerçekleşmiştir" denildi ve eklendi: "Toplam yatırımcı talebi, uluslararası sermaye piyasalarında şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelen en yüksek yatırımcı talebidir. Tahvil dilimlerine toplamda 300'den fazla yatırımcı, 15 milyar dolarının üzerinde talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 35'i İngiltere, yüzde 33'ü ABD, yüzde 16'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 10'u Türkiye ve yüzde 6'sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır."Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,552 ve 1,574 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.28 artışla 1,569.35 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.64, BIST Mali Endeks yüzde 0.35, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.46 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3931 lira ve en yüksek 7.4232 lirayı gördükten sonra, 7.41 – 7.42 lira aralığında,euro en düşük 8.9624 lira ve en yüksek 9.0168 lirayı gördükten sonra, 9.01 – 9.02 lira aralığında,sterlin en düşük 10.1084 lira ve en yüksek 10.1699 lirayı gördükten sonra 10.16 – 10.17 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21035 - 1.21382 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21359 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 dün gün içi olmasa da kapanış bazlı rekorunu yeniledi. Günün büyük bölümünde negatif tarafta kalınırken yurtdışı piyasalardaki toparlanmanın da etkisi ile günün son bölümünde pozitif tarafta geçildi. "Endekste kapanış bazlı yeni rekorlar görülmesine karşın son günlerde bu bölgelerde zorlanma ve kararsız görünüm dikkat çekiyor. "Buna rağmen bir süredir bahsettiğimiz son aylarda oluşan yukarı yönlü trend korunduğu sürece temkinli iyimser görüşümüzü korumaya devam edeceğiz. Bahsettiğimiz bu trend bugün itibari ile 1,531 civarında bulunuyor. "İzlediğimiz ana destek burası olmakla birlikte öncesinde 1,545 ara destek noktası olarak izlenmeye devam edilebilir. Yukarıda ise 1,578 üzerinde 1,610 izleyeceğimiz ilk direnç olacak."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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