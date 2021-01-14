Dolar 7.40 lira, euro 9.01 lira, sterlin 10.10 lirada

Dolar, ABD tahvillerinin yükselişiyle yükseldiği 7.50 lira düzeyinden, tahvillerin gerilemesinin etkisiyle 7.40 lira düzeyine çekildi.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,545 ve 1,567 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.63 artışla 1,559.28 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.28, BIST Mali Endeks yüzde 0.73, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.84 artıdaydı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) 570 baz puandan 300 baz puanın altına kadar geldikten sonra bu sabah 317/325 düzeyinde bulunuyor.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3954 lira ve en yüksek 7.4184 lirayı gördükten sonra, 7.40 – 7.41 lira aralığında,euro en düşük 8.9913 lira ve en yüksek 9.0316 lirayı gördükten sonra, 9.01 – 9.02 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0928 lira ve en yüksek 10.1337 lirayı gördükten sonra 10.10 – 10.11 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21358 - 1.21719 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21547 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi dün bir kez daha gün içi ve kapanış bazlı rekorlarını yeniledi. Önceki gün olduğu gibi güne yükselişle başlayan endekste gün içinde dalgalı bir görünümün ardından açılış fiyatına yakın kapanış gerçekleşti. "Yurtdışı piyasalardaki kararsız tabloya karşın endeks güçlü kalmayı başardı. Kısa vade için haftalık ortalamanın bulunduğu 1,540 civarı ilk desteğimiz konumunda. "Buranın altında 1,520 diğer destek noktamız iken ana trend desteğimiz 1,500 civarına ulaşmış durumda. Yukarı yönlü hareketlerde son dönemde oluşan yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1.630 civarı gündemde kalmaya devam ediyor. "Bahsettiğimiz destekler kırılmadığı sürece bu olasılığın canlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı