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Dolar 7.39 lira, euro 8.79 lira, sterlin 9.71 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda gelen sıkılaştırma adımlarına karşın, dövizler güne yeni rekor düzeylerden başladı.

Dolar 7.39 lira, euro 8.79 lira, sterlin 9.71 lirada
18.08.2020 09:08 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:12

Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda gelen sıkılaştırma adımlarına karşın, dövizler güne yeni rekor düzeylerden başladı. Dolar 7.39 liranın üzerini test ederken, euro da 8.80 lirayı aştı.

Yeni haftada piyasaların odağında, Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü yapılacak toplantısı bulunuyor. Analistlere göre, son dönemdeki sert değer kayıpları ile diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan liranın yönü, Perşembe günkü toplantıda alınacak kararlar sonrası netleşecek.

TCMB bugün, 10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlediğini açıkladı. TCMB'nin "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin" açıklamasında şöyle denildi: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir."Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,077.29 puan ve 1,90.16 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.22 artışla 1,086.20 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.41, BIST Mali Endeks yüzde 0.60 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.69 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3688 lira ve en yüksek 7.3994 lirayı gördükten sonra, 7.39 – 7.40 lira aralığında,euro en düşük 8.7426 lira ve en yüksek 8.8012 lirayı gördükten sonra, 8.79 – 8.80 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7204 lira ve en yüksek 9.6998 lirayı gördükten sonra 9.71 – 9.72 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18653 - 1.18975 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18924 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST-100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını beklerken, son dönemde artış kaydeden volatilite yakından izlenecektir" denildi ve eklendi: "Haber ve veri akışının az olduğu günde endeks güne hafif satıcılı başladıktan sonra toparladı ve günün büyük bölümünde sıkışık bir seyir izledi. "Bugün de yurtdışındaki kararsız tablo ve düşük veri trafiği hareket alanını sınırlayabilir."BIST 100'de dün de bahsettiğimiz gibi kısa vadede en güçlü destek olarak izlediğimiz 1,070'in altına sarkılması teknik baskıyı artıracağı için bu noktayı referans olarak izlemeye devam ediyoruz. "1,070'in altında izleyeceğimiz ilk destek 1,035 olacak.  "Kısa vadeli ilk direncimizin 1,100'de bulunduğu endekste orta vade için geçtiğimiz hafta test edilen 1,122 seviyesi üzerinde kapanışlar görmediğimiz sürece temkinli yaklaşmak gerektiği görüşümüzü koruyoruz."

 


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: Dolar 7.39 lira, euro 8.79 lira, sterlin 9.71 lirada - Ekonomi
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