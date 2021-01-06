Dolar 7.38 lira, euro 9.08 lira, sterlin 10.06 lirada
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Dolar 7.38 lira, euro 9.08 lira, sterlin 10.06 lirada

06.01.2021 09:10 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:10
Dolar 7.38 lira, euro 9.08 lira, sterlin 10.06 lirada

Merkez Bankası (TCMB), yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisinin temel mallar olduğuna dikkat çekti ve dayanıklı mallarda birikimli döviz kuru etkilerinin, talep koşulları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışlarının alt kalemler genelinde...

Merkez Bankası (TCMB), yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisinin temel mallar olduğuna dikkat çekti ve dayanıklı mallarda birikimli döviz kuru etkilerinin, talep koşulları ve uluslararası metal fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak fiyat artışlarının alt kalemler genelinde güçlü seyrettiğini vurguladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,474 ve 1,506 puan arasında dalgalandığı Salı gününü, yüzde 0.39 düşüşle 1,489.56 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.08, BIST Mali Endeks yüzde 0.71, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.29 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3782 lira ve en yüksek 7.3925 lirayı gördükten sonra, 7.38 – 7.39 lira aralığında,euro en düşük 9.0693 lira ve en yüksek 9.1095 lirayı gördükten sonra, 9.08 – 9.09 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0425 lira ve en yüksek 10.0859 lirayı gördükten sonra 10.06 – 10.07 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22756 - 1.23262 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.23004 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Dün gün içinde oldukça dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 Endeksi'nde gün içinde zirve bir kez daha yenilendi. Küresel ölçüde salgınla ilgili gelişmeler takip edilirken endeksin son dönemdekinin aksine yurtdışındaki olumsuz haber akışlarına ve kayıplara reaksiyonunda artış dikkat çekti. "Endekste kısa vadede 1,470 ara destek noktası konumunda iken orta vade için 1,450 ve hemen altında 1,430 izlediğimiz güçlü destekler. Bu seviyelere kadar olacak geri çekilmeler sınırlı düzeltmeler olarak izlenebilir. "Ancak herhangi bir nedenle bu seviyeler altında kapanış ihtimali oluşacak olursa teknik görünümde önemli bir bozulma olacağı göz önünde bulundurulmalı. Yukarıda ise dün görülen yeni zirve izleyeceğimiz ilk direnç konumunda."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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