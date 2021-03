Dolar 7.38 lira, euro 8.92 lira, sterlin 10.32 lirada

Asya-Pasifik piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününe başlıca para birimleri karşısında düşüşle başlayan dolar, iç piyasada günün ilk işlemlerinde 7.40 lira dolayında hareket ediyordu.

Çin düzenleyici kurumlarının yeni bir koronavirüs aşısını onaylamasının yarattığı iyimser havayla, Asya piyasalarında hisseler yeni haftanın ilk işlem gününde artıda işlem görüyor.

Asya piyasalarında iyimser havanın bir başka destekleyicisi de, Sinopharm Group Co. Ltd. şirketi kuruluşu Wuhan Biyolojik Ürünler Enstitüsü'nün (Institute of Biological Products) yılda 100 milyon doz aşı üretebileceğine ilişkin açıklaması oldu.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,443 ve 1,480 puan arasında dalgalandığı haftanın son işlem gününü, yüzde 1.13 düşüşle 1,471.39 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.78, BIST Mali Endeks yüzde 1.76 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.31 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3710 lira ve en yüksek 7.4326 lirayı gördükten sonra, 7.38 – 7.39 lira aralığında,euro en düşük 8.9104 lira ve en yüksek 8.9994 lirayı gördükten sonra, 8.92 – 8.93 lira aralığında,sterlin en düşük 10.3135 lira ve en yüksek 10.3982 lirayı gördükten sonra 10.32 – 10.33 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20682 - 1.21011 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20832 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Son günlerde fiyatlardaki yükselişe eşlik edemeyen göstergelerde oluşan negatif uyuşmazlıklar bir düzeltmenin haber cisi idi. "Önceki hafta görülen sınırlı satışların ardından geçtiğimiz hafta yurtdışındaki negatif görünüm ve TL'deki zayıflığın etkisi ile satışlar sertleşti ve ocak ayı sonunda yaşanan düzeltmede görülen dip seviyeler tekrar test edildi. "Endekste kısa vade için ilk güçlü destek noktası, geçtiğimiz ay sonunda görülen düzeltmede test edilen en düşük seviyenin bulunduğu 1,431 seviyesi. "Buranın altında 1,396 – 1,381 izleyeceğimiz en güçlü destek bölgesi olacaktır. "Kısa vade için endekste 1,510 biraz daha orta vade içi 1,540 aşılamadığı sürece yükselişlere karşı temkinli duruşumuzu koruyacağız."

