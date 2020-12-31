Dolar 7.37 lira, euro 9.05 lira, sterlin 10.04 lirada

Küresel piyasalarda doların yaklaşık iki yılın en düşük düzeylerine gerilemesi ve yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının etkisiyle önemli ölçüde gerileyen kurlar, yılın son işlem gününe de bu düzeylerde başladı.

Küresel piyasalarda doların yaklaşık iki yılın en düşük düzeylerine gerilemesi ve yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının etkisiyle önemli ölçüde gerileyen kurlar, yılın son işlem gününe de bu düzeylerde başladı.

TCMB verilerine göre 31 Aralık için açıklanan geçici rezerv 65.48 milyar lira ve 4 Ocak için geçici rezerv de 70.69 milyar lira ekside.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tebliğine göre, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ ve Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) ihraç ettiği borçlanma araçları, aracı kurumlar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçlar arasına eklendi.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,463 ve 1,483 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 1.39 artışla 1,479.91 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.96, BIST Mali Endeks yüzde 1.56, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.09 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3663 lira ve en yüksek 7.3918 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında,euro en düşük 9.0335 lira ve en yüksek 9.0957 lirayı gördükten sonra, 9.05 – 9.06 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0284 lira ve en yüksek 10.0769 lirayı gördükten sonra 10.04 – 10.05 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22849 - 1.23101 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22902 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Son haftalarda alışık olduğumuz üzere endeks dün bir kez daha hem gün içi hem de kapanış bazlı rekorunu tazeledi. "Dün özellikle bankacılık sektörü ve endekste ağırlığı yüksek olan bazı hisse senetlerindeki alımlar ön plana çıkarken endeksin genelinde pozitif görünüm vardı. "Endekste son dönemde yakalanan momentum yılın son gününde de yukarı yönlü hareketi destekleyebilir. "Dün kısa vadede izlediğimiz ilk direnç olan 1,470 üzerinde kapanış gerçekleşmesi 1,500- 1,550 aralığını gündeme getirmiş durumda. "Aşağıda 1,470 ara destek noktası konumunda iken 1,450 izleyeceğimiz ilk güçlü destek konumunda olacak. "Orta vadede ise 1,430 altında kapanışlar görmediğimiz sürece geri çekilmeleri sınırlı düzeltmeler olarak izleyeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı