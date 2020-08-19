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Dolar 7.37 lira, euro 8.81 lira, sterlin 9.78 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda attığı sıkılaştırma adımlarına karşın dövizler yeni rekor düzeylerinde tutunuyor.

Dolar 7.37 lira, euro 8.81 lira, sterlin 9.78 lirada
19.08.2020 09:10 | Son Güncelleme: 19.08.2020 09:14

Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda attığı sıkılaştırma adımlarına karşın dövizler yeni rekor düzeylerinde tutunuyor. Salı günü bir ara 7.40 lirayı gören dolar yeni güne 7.37 liradan başlarken, euro da dün yükseldiği 8.80 liranın üzerinde tutunuyor.

TCMB'nin sıkılaştırma adımları kapsamında geleneksel yöntemle açtığı ve 10 milyar lira fonlama sağladığı repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.3 oldu. Geneneksel yöntemli repo ihalesinde faiz oranı piyasa tarafından belirleniyor. 

TCMB Salı günü yaptığı başka bir açıklamayla, sıkılaştırma adımları çerçevesinde, bankaların borç alabilme limitlerinin 19 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü duyurdu.TCMB'den yapılan "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin" açıklamada şöyle denildi: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür."Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,084.47 puan ve 1,100.59 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.58 artışla 1,092.46 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.40, BIST Mali Endeks yüzde 1.30, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.41 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3518 lira ve en yüksek 7.3814 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında,euro en düşük 8.7756 lira ve en yüksek 8.8260 lirayı gördükten sonra, 8.81 – 8.82 lira aralığında,sterlin en düşük 9.7519 lira ve en yüksek 9.7911 lirayı gördükten sonra 9.78 – 9.79 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18653 - 1.19657 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.19378 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını beklerken, son dönemde artış kaydeden volatilite yakından izlenecektir" diye başladığı analizinde şöyle denildi: "Dün güne yükselişle başlayan ve günün büyük bölümünde güçlü kalmayı başaran BIST 100'de gün sonuna doğru yurtdışı piyasaların da etkisi ile sınırlı kar realizasyonları izledik."Endekste hafta başından beri ifade ettiğimiz 1,070 ile 1,122 kritik seviyeler olmaya devam ediyor. "Bu iki seviyeden birinin altında ya da üzerinde kapanış ihtimali doğmadığı sürece bu seviyeler arasındaki dalgalanmayı izliyor olacağız. "Son günlerde teknik göstergelerde toparlanma eğilimi devam ederken, işlem hacmi yakın dönem ortalamalarının oldukça altında seyrediyor. "Bu durum fiyat hareketlerine biraz daha temkinli yaklaşmayı gerektiriyor. 

"Bahsettiğimiz rakamlar arasından çıkışın hacim tarafından da destekleniyor olması önemli olacaktır."


Kaynak: DHA

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