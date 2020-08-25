Dolar 7.37 lira, euro 8.71 lira, sterlin 9.66 lirada Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarının etkisiyle Cuma günü 7.19 liraya kadar indikten sonra yeniden yükselen dövizler, yeni güne de rekor düzeylere yakın başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırma adımlarının etkisiyle Cuma günü 7.19 liraya kadar indikten sonra yeniden yükselen dövizler, yeni güne de rekor düzeylere yakın başladı. Küresel piyasalarda değer yitiren dolar da yeni günde 7.38 lirayı gördü.

TCMB Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edileceğini duyurdu.

Açıklamada, "Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyulan günlerde geleneksel repo ihalelerine devam edilebilecek olup ihalelere ilişkin detaylar veri platformları aracılığıyla paylaşılacaktır" denildi.TCMB ayrıca, likidite yönetimi çerçevesinde geleneksel repo ihalelerinin payının artmasıyla birlikte "gerekli görülen günlerde" Borsa İstanbul bünyesindeki repo pazarlarında TCMB tarafından yapılan fonlamanın da azaltılabileceği uyarısı yaptı.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni haftanın ilk işlem günü, 1,106 ve 1,118 puan ararasında dalgalandıktan sonra yüzde 0.13 düşüşle 1,108.44 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.38 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.23 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.49 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3558 lira ve en yüksek 7.3822 lirayı gördükten sonra, 7.37 – 7.38 lira aralığında,euro en düşük 8.6716 lira ve en yüksek 8.7232 lirayı gördükten sonra, 8.71 – 8.72 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5884 lira ve en yüksek 9.6787 lirayı gördükten sonra 9.66 – 9.67 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17837 - 1.18154 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18127 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Yurt dışında olumlu bir havanın etkili olduğu günde BIST-100 Endeksi gün içinde 1,118 seviyesine kadar bir yükseliş kaydetse de kur cephesindeki yükselişlere bağlı olarak gün içi kazançlarını koruyamadı. "Küresel risk iştahı gücünü korurken, kur tarafındaki fiyatlamalar Borsa İstanbul üzerindeki etkisini sürdürecektir. "BIST-100 Endeksi'nde yukarı yönlü hareketlerde 1,122 ve geçen hafta test edilen en yüksek seviye olan 1,141 ilk önemli direnç seviyeleridir. "Geri çekilmelerde ise geçen haftaki en düşük seviye olan 1.077 seviyesi güçlü destek konumundadır.

"1,077 desteği üzerinde kalındığı sürece endeksteki satışlar düzeltme mahiyetinde kalabilir ancak buranın altında satışların sertleşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır."

Kaynak: DHA