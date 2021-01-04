Dolar 7.36 lira, euro 9.02 lira, sterlin 10.08 lirada
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Dolar 7.36 lira, euro 9.02 lira, sterlin 10.08 lirada

04.01.2021 09:10 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:14
Dolar 7.36 lira, euro 9.02 lira, sterlin 10.08 lirada

Küresel piyasalarda doların yaklaşık iki yılın en düşük düzeylerine gerilemesi ve yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının etkisiyle önemli ölçüde gerileyen kurlar, yeni yılın ilk işlem gününe de bu düzeylerde başladı.

Küresel piyasalarda doların yaklaşık iki yılın en düşük düzeylerine gerilemesi ve yıl sonu nedeniyle artan kurumsal döviz satışlarının etkisiyle önemli ölçüde gerileyen kurlar, yeni yılın ilk işlem gününe de bu düzeylerde başladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,470 ve 1,484 puan arasında dalgalandığı geçen yılın son işlem gününü, yüzde 0.22 düşüşle 1,476.72 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.14 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.20 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.50 eksideydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3479 lira ve en yüksek 7.4426 lirayı gördükten sonra, 7.36 – 7.37 lira aralığında,euro en düşük 9.0005 lira ve en yüksek 9.1380 lirayı gördükten sonra, 9.02 – 9.03 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0498 lira ve en yüksek 10.1947 lirayı gördükten sonra 10.08 – 10.09 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22259 - 1.22592 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22523 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "Yılın son bölümünü rekorlarla tamamlayan BIST 100 Endeksi'nde son dönemde sağlanan güçlü yükseliş aynı zamanda düzeltme beklentisini de artırsa da, yakalanan momentum dikkate alındığında önemli bir destek seviyesi kırılmadığı sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmak faydalı olabilir. "Endekste aşağıda 1,470 ara destek noktası konumunda iken 1,450 izleyeceğimiz ilk güçlü destek konumunda olacak."Orta vadede ise 1,430 altında kapanışlar görmediğimiz sürece geri çekilmeleri sınırlı düzeltmeler olarak izleyeceğiz. 

"Endeksin bu destekler üzerinde tutunması ilk etapta 1,500 – 1,550 aralığını gündeme getirecektir. Bu bölgenin endekste izleyeceğimiz ilk güçlü direnç bölgesi olacağını düşünüyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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