Dolar 7.36 lira, euro 8.95 lira, sterlin 10.12 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmediğini açıklamasının ardından 7.35 liraya kadar gerileyen dolar, Salı günü bu düzeyin de altını test ettikten sonra, Çarşamba gününe de bu düzeylerde başladı.

Merkez Bankası'nın (TCMB), Aralık ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 17 düzeyine yükselttiği politika faizini beklendiği gibi değiştirmediğini açıklamasının ardından 7.35 liraya kadar gerileyen dolar, Salı günü bu düzeyin de altını test ettikten sonra, Çarşamba gününe de bu düzeylerde başladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Salı günü yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda, 2020 için Türkiye büyüme öngörüsünü, önceki yüzde 5.0 daralmadan, yüzde 1.2 büyümeye yükseltti. IMF 2021 için Türkiye büyüme öngörüsünü de yüzde 5.0'den yüzde 6.0'ya yükseltirken, 2022 için de yüzde 3.5 büyüme öngördü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,516 ve 1,548 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 0.27 düşüşle 1,536.11 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.74 ve BIST Mali Endeks yüzde 0.04 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.02 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3418 lira ve en yüksek 7.3677 lirayı gördükten sonra, 7.36 – 7.37 lira aralığında,euro en düşük 8.9312 lira ve en yüksek 8.9597 lirayı gördükten sonra, 8.95 – 8.96 lira aralığında,sterlin en düşük 10.0880 lira ve en yüksek 10.1228 lirayı gördükten sonra 10.12 – 10.13 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21530 - 1.21697 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21592 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne yataya yakın bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "Dün güne düşüşle başlayarak uzun süredir takip ettiğimiz yükselen trendin altına sarkan endekste gün içinde hacimsiz gelen alımlarla yeniden bu trendin üzerine çıkıldı. "Devamında günün son bölümünde gelen satışlarla dün 1,540'ta bulunan bu trendin hemen altında 1,536'dan kapanış gerçekleşti. "Dün de bahsettiğimiz gibi bu trendin altında izlediğimiz ilk önemli destek, son haftalardaki düzeltmelerde görülen dip seviye olan 1,508 seviyesi. "Trendin altında kapanışların devamı negatif görünümü destekleyecekken, 1,508 seviyesinin de altına sarkılması satışları sertleştirebilir.

"Endekste yukarı yönlü hareketlere ise daha önce görülen zirvelerin bulunduğu 1,568 ve 1,582 seviyeleri geçilemediği sürece temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı