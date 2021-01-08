Dolar 7.34 lira, euro 9.00 lira, sterlin 9.95 lirada
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Dolar 7.34 lira, euro 9.00 lira, sterlin 9.95 lirada

08.01.2021 09:06 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:06
Dolar 7.34 lira, euro 9.00 lira, sterlin 9.95 lirada

ABD tahvil getirilerindeki artışın dolardaki satış baskısını hafifletmesiyle, diğer büyük para birimleri karşısında yükselen dolar, yatırımcıların, başta euro bazında olmak üzere, karlarını realize etmelerinin etkisiyle yaklaşık üç yıllık en düşük düzeylerinden yükseldi.

ABD tahvil getirilerindeki artışın dolardaki satış baskısını hafifletmesiyle, diğer büyük para birimleri karşısında yükselen dolar, yatırımcıların, başta euro bazında olmak üzere, karlarını realize etmelerinin etkisiyle yaklaşık üç yıllık en düşük düzeylerinden yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, yılın son haftasında döviz  mevduatları 235 milyar doları aşarak yeni rekor seviyesine ulaştı. 2020 yılında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 41.3 milyar dolar arttı ve yıllık bazda veri setinin en yüksek artışı görüldü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,505 ve 1,522 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü, yüzde 1.12 artışla 1,522.24 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.16, BIST Mali Endeks yüzde 1.77, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.32 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3126 lira ve en yüksek 7.3517 lirayı gördükten sonra, 7.34 – 7.35 lira aralığında,euro en düşük 8.9766 lira ve en yüksek 9.0292 lirayı gördükten sonra, 9.00 – 9.01 lira aralığında,sterlin en düşük 9.0270 lira ve en yüksek 9.9850 lirayı gördükten sonra 9.95 – 9.96 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.22349 - 1.22781 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22580 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve eklendi: "BIST 100 Endeksi son haftalarda alışık olduğumuz gün içi ve kapanış bazlı zirve yenileme serisini dün de devam ettirdi. Yurtdışı piyasalardaki olumlu hava ve TL'deki değerlenme borsada da yukarı yönlü hareketi destekler nitelikte. "Endekste kısa vadede ilk destek noktamız 1,500-1,510 aralığına çıkmış durumda. Gün içi işlemlerde burası referans olarak takip edilebilir. Buranın altında orta vade için bugün 1,467 civarında bulunan son 2 aylık dönemde izlediğimiz yükselen trend desteği önemli olacak."Önceki günlerde de bahsettiğimiz üzere bu trende kadar olacak geri çekilmeler sınırlı düzeltmeler olarak izlenebilir. 1,500 üzerindeki kapanışların devam etmesi durumunda son yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1,600 civarı gündemde olmaya devam edecektir."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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