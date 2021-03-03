Dolar 7.34 lira, euro 8.87 lira, sterlin 10.24 lirada

Küresel piyasalarda başlıca para birimleri karşısında düşüşle başlayan dolar, hafta başında iç piyasada 7.25 liranın altını gördükten sonra, hafta ortasında 7.30 lirayı aştı.

Dış ticaret açığı Şubat ayında geçen yıla göre yüzde 10.7 artarak 3.36 milyar dolara, ihracat yüzde 9.6 artışla 16.01 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı Ocak-Şubat'ta ise yüzde 15.3 azalarak 6.39 milyar dolara geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç satışları Şubat ayında hafif ticari araç satışlarındaki hızlı büyümenin katkısıyla yüzde 24.2 artarak 58,504 adete yükseldi ve 2011 yılından bu yana en yüksek Şubat ayı büyüklüğüne ulaştı. Satışlar ilk iki ayda geçen yıla göre yüzde 37.4 artarak 102,232 adede çıktı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3318 lira ve en yüksek 7.3610 lirayı gördükten sonra, 7.34 – 7.35 lira aralığında,euro en düşük 8.8695 lira ve en yüksek 8.9039 lirayı gördükten sonra, 8.87 – 8.88 lira aralığında,sterlin en düşük 10.2445 lira ve en yüksek 10.2852 lirayı gördükten sonra 10.24 – 10.25 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.20825 - 1.20934 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20845 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, "BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Hafta başındaki hacimsiz gerçekleşen sert yükselişin ardından dün endeks hacimli ancak kararsız bir görünüm sergileyerek yatay bir kapanış gerçekleştirdi. "Endekste kısa vadede en güçlü direncin 1,550 civarında oluşmasını bekliyoruz. Burası geçilemediği sürece yükselişleri tepki hareketi olarak değerlendirmeye ve temkinli olmaya devam edeceğiz. "Aşağıda ise dünkü kapanış seviyesi de olan 1,528 ve 1,515 takip ettiğimiz ilk destekler olup, bu seviyelerin altında 1,480 ilk güçlü desteğimiz olmaya devam ediyor.

"Son günlerde endeksteki hareketten ziyade hisse bazlı sert volatil hareketler dikkat çekmeye devam ediyor. Bu nedenle endeksteki ana resimden ziyade hisse bazlı seviyeler çok daha önemli bir hal almış durumda."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı