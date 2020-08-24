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Dolar 7.34 lira, euro 8.67 lira, sterlin 9.63 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini yüzde 8.25 düzeyinde sabit tuttuğu faiz kararı ve sıkılaştırma adımlarının da etkisiyle 7.19 liraya kadar inen dolar, yeni haftaya Cuma günü yeniden yükseldiği rekor düzeylere yakın başladı.

Dolar 7.34 lira, euro 8.67 lira, sterlin 9.63 lirada
24.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:07

Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini yüzde 8.25 düzeyinde sabit tuttuğu faiz kararı ve sıkılaştırma adımlarının da etkisiyle 7.19 liraya kadar inen dolar, yeni haftaya Cuma günü yeniden yükseldiği rekor düzeylere yakın başladı.

TCMB Perşembe günü, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık (ZK) oranlarının artırıldığını açıkladı. 

Söz konusu değişikliklerin, tesisi 4 Eylül tarihinde başlayacak olan 21 Ağustos 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacağı belirtilen TCMB açıklamasına göre, alınan kararlarla, piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8.5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) geçen haftanın son işlem gününde 1,106 ve 1,141 puan arasında hareket ettikten sonra yüzde 1.50 düşüşle 1,109.88 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.14, BIST Mali Endeks yüzde 0.26, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.59 eksideydi.Ünlü&Co analizinde, Borsa İstanbul'un "direncini korumaya çalıştığı" belirtilerek, şöyle denildi: "BIST-100 Endeksi geride bıraktığımız haftanın son işlem gününde kar satışlarına maruz kalsa da haftayı yüzde 2.0'nin üzerinde değer kazanımı ile tamamlamayı başardı. "Teknik açıdan bakıldığında endeksin 1,100 puanın üzerinde tutunuyor olmasının şimdilik rahatlatıcı bir unsur olduğunu düşünüyoruz. "Bu seviyenin altına yeniden inilmesi durumunda ise endeksin destek arayacağı ilk nokta bir kez daha 200 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 1,085 puan seviyesi olacaktır."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2756 lira ve en yüksek 7.3473 lirayı gördükten sonra, 7.34 – 7.35 lira aralığında,euro en düşük 8.5516 lira ve en yüksek 8.6895 lirayı gördükten sonra, 8.67 – 8.68 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5368 lira ve en yüksek 9.6331 lirayı gördükten sonra 9.63 – 9.64 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17842 - 1.18069 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17988 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şöyle devam edildi: "BIST100 geçen hafta başında en düşük 1,077 seviyesini gördükten sonra, Cuma günü Cumhurbaşkanı'nın açıklaması öncesinde 1,141 seviyesine kadar yükseldi."Haftanın kapanışı ise 1,110'dan gerçekleşti. "Endekste kısa vadede geçtiğimiz hafta gördüğümüz dip seviyelerin bulunduğu 1,077 civarı bu hafta izleyeceğimiz en önemli destek bölgesi olacak. "Buranın üzerinde kalındığı sürece endeksteki satışlar düzeltme mahiyetinde izlenebilir ve geri çekilmelerin piyasa tarafından alım fırsatı olarak değerlendirildiği görülebilir. "Ancak, buranın altında satışların sertleşebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. "Yukarıda ise 1,122 seviyesi ve üzerinde geçen hafta görülen 1,141 kritik dirençler olacak. 

"Bu seviyelerin geçilmesi tarihi zirveleri yeniden gündeme getirebilir."


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: Dolar 7.34 lira, euro 8.67 lira, sterlin 9.63 lirada - Ekonomi
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