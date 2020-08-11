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Dolar 7.32 lira, euro 8.60 lira, sterlin 9.58 lirada

Dövizler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) art arda aldıkları kararlara karşın yeni rekor düzeylerde hareket ediyor.

Dolar 7.32 lira, euro 8.60 lira, sterlin 9.58 lirada
11.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 11.08.2020 08:58

Dövizler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) art arda aldıkları kararlara karşın yeni rekor düzeylerde hareket ediyor. 

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,039.00 ve 1,078.94 puan arasında hareket ettiği yeni haftanın ilk gününü yüzde 1.41 artışla 1,075.52 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.95 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.09 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 2.13 artıdaydı.

"Denge arayışı sürüyor" başlıklı Ünlü&Co analizinde, son dönemdeki değer kayıpları eşliğinde yurtdışından "belirgin şekilde negatif ayrışan" yurtiçi piyasaların yeni haftaya daha çok denge bulma çabası ile başladığına işaret edilerek, şöyle denildi: "Ancak özellikle TL'deki fiyat hareketleri henüz yüksek volatiliteden sıyrılmayı başaramadığımızı gösteriyor."Dolayısıyla fiyatların tam olarak dengeye oturmadan önce dalgalanmaların devam edebileceğine yönelik görüşümüzü koruyoruz."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2611 lira ve en yüksek 7.3452 lirayı gördükten sonra, 7.32 – 7.33 lira aralığında,euro en düşük 8.5105 lira ve en yüksek 8.6397 lirayı gördükten sonra, 8.60 – 8.61 lira aralığında,sterlin en düşük 9.4914 lira ve en yüksek 9.6135 lirayı gördükten sonra 9.58 – 9.59 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17223 - 1.17556 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17486 düzeyindeydi.Gedik Yatırım analizinde, "BIST-100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını beklerken, son günlerde yüksek seyreden volatilite yakından izlenecektir" denildi ve şöyle devam edildi: "Cuma günü başlayan tepkinin ardından dün de endekste yukarı yönlü hareket devam etti. BIST 100'de son düşüşün geri dönüşünde yüzde 38.2 seviyesi 1,070'te bulunuyor ve dün bu seviyenin hemen üzerinde 1,075'ten kapanış gerçekleşti. "1,070'i kısa vadeli referans noktası olarak izlemek gerektiğini düşünüyoruz. "Bu seviye üzerinde tutunulabilirse 1,110'a kadar olacak bir hareket beklenebilir. "Endeksin yeniden 1,070'in altına sarkması durumunda ise yeni bir düzeltme riski söz konusu olacaktır. "Bu durumda ilk kritik destek 1,040 civarında bulunmaktadır. "Herhangi bir sebeple 1,040'ın altına sarkılması satış baskısının artmasına neden olabilir."

 


Kaynak: DHA

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