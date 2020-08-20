Dolar 7.31 lira, euro 8.66 lira, sterlin 9.56 lirada Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda attığı sıkılaştırma adımlarının da etkisiyle, yeni rekor düzeylerinin 5-10 kuruş altında hareket ediyor.

Dövizler, Merkez Bankası'nın (TCMB) art arda attığı sıkılaştırma adımlarının da etkisiyle, yeni rekor düzeylerinin 5-10 kuruş altında hareket ediyor.

TCMB, Çarşamba gününden itibaren bankaların borç alabilme limitlerini gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü. TCMB'nin Salı günü yaptığı açıklamada şöyle denildi:

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür."Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,099 puan ve 1,122 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 2.95 artışla 1,124.71 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.72, BIST Mali Endeks yüzde 2.44, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 3.18 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2632 lira ve en yüksek 7.3144 lirayı gördükten sonra, 7.31 – 7.32 lira aralığında,euro en düşük 8.6034 lira ve en yüksek 8.6713 lirayı gördükten sonra, 8.66 – 8.67 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5363 lira ve en yüksek 9.5881 lirayı gördükten sonra 9.56 – 9.57 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18962 - 1.19527 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18989 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "Yurt dışındaki negatif görünüme karşın cuma gününe yönelik beklentiler ve TCMB kararı, BIST- 100 Endeksi'nde gün içerisinde ayrışmayı ve volatiliteyi beraberinde getirebilir" denildi ve eklendi:

"Güne yükselişle başlayan BIST 100 Endeksi'nde gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Cuma günü ülkemize büyük bir müjde vereceğiz. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum' açıklaması ile birlikte alımlar hızlandı. Bugün yurtdışı negatif bir tablo sunsa da cuma günü beklenen bu açıklama ve bugün gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı yurtdışından ayrışma ve volatilite artışı getirebilir. Dün geçtiğimiz hafta görülen zirve seviyeleri test eden ve kritik gördüğümüz 1,122 üzerinde kapanan endekste, buranın üzerinde 1,160 – 1,172 aralığı hedeflenebilir. Aşağıda ise ilk desteğimiz 1,110 iken altında 1,095 gündeme gelebilir."

Kaynak: DHA