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Dolar 7.30 lira, euro 8.62 lira, sterlin 9.54 lirada

Dövizler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) art arda aldıkları kararlara karşın yeni rekor düzeylerde hareket ediyor.

Dolar 7.30 lira, euro 8.62 lira, sterlin 9.54 lirada
10.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:02

Dövizler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) art arda aldıkları kararlara karşın yeni rekor düzeylerde hareket ediyor. 

TCMB Cuma günü, piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerinin yarıya düşürüldüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:

"Likidite yönetimi çerçevesinde 10 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri yarıya düşürülmüştür."Türkiye Bankalar Birliği de (TBB) Cuma günü yaptığı açıklamada, ekonomide normalleşme değerlendirme toplantısında katılımcıların "işbirliği mesajı" verdiğini açıkladı. TBB açıklamasına göre, TBB ev sahipliğinde Perşembe günü düzenlenen toplantıya, TCMB Başkanı Murat Uysal, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, TBB Başkanı Hüseyin Aydın ile, TBB Yönetim Kurulu Üyesi bazı bankaların genel müdürlerinin toplantı için bir araya geldiler.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 985.38 ile 1,062.07 puan arasında dalgalandığı geçen haftanın son işlem gününü yüzde 2.53 artışla 1,060.59 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 3.17, BIST Mali Endeks yüzde 2.03, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.92 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2423 lira ve en yüksek 7.3665 lirayı gördükten sonra, 7.30 – 7.31 lira aralığında,euro en düşük 8.4817 lira ve en yüksek 8.7373 lirayı gördükten sonra, 8.62 – 8.63 lira aralığında,sterlin en düşük 9.4427 lira ve en yüksek 9.6373 lirayı gördükten sonra 9.54 – 9.55 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17553 - 1.18840 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17877 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, dolar/TL'nin bu sabah 08: 40 itibariyle 7.31'li düzeylerde işlem gördüğüne işaret edilerek, "BIST-100 Endeksi'nde son günlerde artış kaydeden volatilite yakından izlenecektir" denildi ve şu konuların altı çizildi: "Mart ayında görülen dip seviyeden başlayan yükselişin düzeltmesinde Perşembe günü yüzde 38.2 seviyesinin bulunduğu 1,058'in ve cuma günü de düzeltmede yüzde 50 seviyesinin ve 500 günlük ortalamanın bulunduğu 1,010 seviyesinin de altına sarkıldı. "Gelen tepkilerle haftalık kapanışı 1,061 puandan gerçekleştiren endekste kısa vadede 1,058 seviyesi hareketin devamı için referans olarak takip edilebilir. "Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanırsa haftanın son gününde başlayan tepkinin güçlenmesinden bahsedilebilir. "Aksi takdirde yükselişler tepki mahiyetinde kalacaktır. 1,058 üzerinde 1,078 ve 1,110 kısa vadeli ilk direnç noktaları iken aşağıda 1,010 seviyesi ile Cuma günü test edilen 985 ve düzeltmede yüzde 61.8 seviyesinin bulunduğu 965 aralığı en güçlü destek bölgesi konumunda olacaktır."

 


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: Dolar 7.30 lira, euro 8.62 lira, sterlin 9.54 lirada - Ekonomi
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