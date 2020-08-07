Dolar 7.29 lira, euro 8.63 lira, sterlin 9.57 lirada Dövizler, haftanın son işlem gününe, Perşembe günü yükseldikleri düzeylere yakın başladılar.

Dövizler, haftanın son işlem gününe, Perşembe günü yükseldikleri düzeylere yakın başladılar.

Dövizlerdeki sert tırmanışlara karşı, Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ayrı ayrı kararlar aldılar.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır" denildi.BDDK, Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) için sağlanan "TL'ye erişim kısıtlamalarından muafiyeti"nin, UKB'ler dışındaki yurtdışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.BDDK'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Kalkınma Bankaları'nın (UKB), belirli koşullar kapsamında, "TL'ye erişim sınırlamalarından muaf tutulmasına" karar verildiği anımsatıldı ve Kurul'un değerlendirmesi sonucunda, söz konusu muafiyetin UKB'ler dışındaki yurtdışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletilmesi uygun görüldüğü belirtildi.Ayrıca, Perşembe günü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben,Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ile,TBB Yönetim Kurulu Üyesi bazı bankaların genel müdürlerinin Perşembe günü toplantı için bir araya geldi.TBB açıklamasında toplantıya ilişkin şöyle denildi: "Büyümenin istikrar içinde sürdürülmesi ve ekonomik faaliyetin finansmanına bankacılık sektörünün sağlıklı olarak katkı vermeye devam etmesi amacıyla gerçekleştirilen ve yaklaşık üç saat süren toplantıda katılımcılar işbirliği mesajı vermiştir."Toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınmakta olan kararlar değerlendirilmiştir."Banka genel müdürlerinin görüş ve düşüncelerini dile getirdiği bölümün ardından, TCMB Başkanı Sayın Uysal önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulundu."BDDK Başkanı Sayın Akben salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptı."Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,037.92 puan ve 1,093.68 arasındaki geniş bantta dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 5.26 düşüşle 1,034.40 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 5.35, BIST Mali Endeks yüzde 5.79, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 4.45 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2144 lira ve en yüksek 7.2997 lirayı gördükten sonra, 7.29 – 7.30 lira aralığında,euro en düşük 8.5597 lira ve en yüksek 8.6528 lirayı gördükten sonra, 8.63 – 8.64 lira aralığında,sterlin en düşük 9.4881 lira ve en yüksek 9.5904 lirayı gördükten sonra 9.57 – 9.58 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18180 - 1.19163 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18301 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın, "BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" başlıklı analizinde şöyle denildi: "Kur ve faiz tarafındaki gelişmeler Borsa İstanbul tarafında satışların derinleşmesine neden oluyor. Bayram öncesi başlayan satışlar son günlerde şiddetlenerek devam ediyor. "Dün de BIST100 son ayların en sert düşüşlerinden birini gerçekleştirerek günün en düşük seviyesinden kapanış yaptı. "Bu kapanış negatif görünümün devam ettiğini işaret etti. Dünkü düşüşle birlikte Mart ayında görülen dip seviyeden başlayan yükselişin düzeltmesinde yüzde 38.2 seviyesinin bulunduğu 1,058'in de altına sarıkmış oldu. "Kısa vadede 1,058 üzerine geçilemediği sürece temkinli duruşun korunması gerektiğini düşünüyoruz. "Aşağıda düzeltmede yüzde 50 seviyesinin ve 500 günlük ortalamanın bulunduğu 1,010 en önemli destek konumunda. Buranın altında 967 seviyesi takip edilebilir."

Kaynak: DHA