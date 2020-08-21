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Dolar 7.27 lira, euro 8.65 lira, sterlin 9.64 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini yüzde 8.25 düzeyinde sabit tuttuğu faiz kararı öncesi 7.30 liranın altına çekilen dolar yeniden bu düzeyin üzerine çıkarak 7.35 liraya kadar yükseldikten sonra, sıkılaştırma adımlarının da etkisiyle yeni güne 7.30 liranın altında başladı.

Dolar 7.27 lira, euro 8.65 lira, sterlin 9.64 lirada
21.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:01

Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini yüzde 8.25 düzeyinde sabit tuttuğu faiz kararı öncesi 7.30 liranın altına çekilen dolar yeniden bu düzeyin üzerine çıkarak 7.35 liraya kadar yükseldikten sonra, sıkılaştırma adımlarının da etkisiyle yeni güne 7.30 liranın altında başladı.

TCMB dün, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık (ZK) oranlarının artırıldığını açıkladı. TCMB açıklamasına göre, alınan kararlarla, piyasadan yaklaşık 17 milyar Türk lirası ve 8.5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi bekleniyor.

Yaklaşık iki haftadır haftalık vadede politika faizinden fonlama sağlamayan Perşembe günü yine düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.13 ile 10 milyar lira fonlama sağladı.TCMB'nin likidite sıkılaştırma adımları çerçevesinde düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz, Salı günü yüzde 11.3 ve Çarşamba günü yüzde 11.27 düzeyinde oluştu.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,113 ve 1,131 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.19 artışla 1,126.80 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.40 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.53 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.24 eksideydi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2739 lira ve en yüksek 7.3403 lirayı gördükten sonra, 7.27 – 7.28 lira aralığında,euro en düşük 8.6282 lira ve en yüksek 8.7168 lirayı gördükten sonra, 8.65 – 8.66 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6329 lira ve en yüksek 9.7156 lirayı gördükten sonra 9.64 – 9.65 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18559 - 1.18834 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18756 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST-100 Endeksi'nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını beklerken, bugün yurt içindeki açıklama yön üzerinde belirleyici olacaktır" denildi ve şöyle devam edildi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından öğleden sonra açıklaması beklenen ve müjde olarak nitelenen habere yönelik uluslararası basında çıkan haberin etkisi ile dün akşam saatlerinde kurda düşüş vadeli piyasada endeks sözleşmesinde yükseliş görüldü. "Dünün aksine bugün yurtdışı piyasaların pozitif bir tablo izliyor olması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara yönelik beklentiler yukarı yönlü hareketi destekleyebilir. "Önceki gün olduğu gibi dün de kritik gördüğümüz 1,122 üzerinde kapanan endekste, buranın üzerinde 1,160 – 1,172 aralığı en güçlü direnç bölgesi olmaya devam ediyor. "Burası da aşılacak olursa tarihi zirveler yeniden gündeme gelebilir. "Aşağıda ise ilk desteğimiz 1,110 iken altında 1,095 gündeme gelebilir."

 


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: Dolar 7.27 lira, euro 8.65 lira, sterlin 9.64 lirada - Ekonomi
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