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Dolar 7.20 lira, euro 7.79 lira, sterlin 8.93 lirada

Dolar 7.20 lira, euro 7.79 lira, sterlin 8.93 lirada
07.05.2020 09:11 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:11

Covid-19 salgını etkisiyle artan satış baskısı lirada değer kaybını hızlandırdı ve dolar 7.20 liranın üzerini gördü.

Covid-19 salgını etkisiyle artan satış baskısı lirada değer kaybını hızlandırdı ve dolar 7.20 liranın üzerini gördü.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 98 bin 68 puan ile 99 bin 280 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.17 düşüşle 98 bin 571 puanda tamamladı.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standart and Poors (S&P), Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden kredi notlarını teyit etti, kredi notu görünümünü durağan olarak bıraktı. S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "B+", görünümü ise "durağan" olarak teyit etti.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.1808 lira ve en yüksek 7.2210 lirayı gördükten sonra, 7.20 – 7.21 lira aralığında,euro en düşük 7.7461 lira ve en yüksek 7.8049 lirayı gördükten sonra, 7.79 – 7.80 lira aralığında,sterlin en düşük 8.8661 lira ve en yüksek 8.9400 lirayı gördükten sonra 8.93 – 8.94 lira aralığında hareket ediyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaları belirleyen yönetmelik yayınladı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik, Bankacılık Kanunu'nun 76/A sayılı maddesine göre hazırlandı.  İlgili madde, BDDK'ya, finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaların belirlenmesine yönelik yetki veriyor. Bugün yürürlüğe giren yönetmelikte;"Referans değer: Yayımlanarak veya sair suretlerle kamuya duyurulan, periyodik ya da düzenli olarak bir formül yoluyla ve bir veya daha fazla referans varlığın değerine veya tahmini fiyatlar, gerçekleşen ya da tahmini faiz oranları veya diğer değerler gibi fiyatlara veya anketlere dayanarak belirlenen, bir finansal araç karşılığında ödenecek tutarı veya finansal aracın değerini belirlemede referans alınan oran, endeks ya da rakamı,"Sistemik risk: Finansal sistemin büyük bir bölümünde ya da tamamında ortaya çıkan sorunların, piyasalar ve/veya reel ekonomi üzerinde önemli olumsuz sonuçlar yaratacak ölçüde finansal hizmetleri kesintiye uğratması riskini, ifade eder"

olarak tanımlandı.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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Şu an buradasınız: Dolar 7.20 lira, euro 7.79 lira, sterlin 8.93 lirada - Ekonomi
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