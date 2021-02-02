Dolar 7.18 lira, euro 8.68 lira, sterlin 9.83 lirada

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonu 2023'te yüzde 5.0'e düşürmek için uzun süre sıkı para politikası uygulayacağı açıklamasının etkisiyle inişe geçen dövizlerde düşüş, yeni haftanın ilk gününde de sürdü. Dövizler, Salı gününe de bu düzeylerde başladı.

İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan, Ücretliler Geçinme İndeksi Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.16, yıllık bazda yüzde 15.05 yükseldi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, İstanbul'da toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.31 ve yıllık bazda yüzde 17.75 yükseldi.Tüketici Fiyatları Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi verileri Çarşamba günü açıklanacak.Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,471 ve 1,500 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.44 artışla 1,494.68 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.54, BIST Mali Endeks yüzde 2.03, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.00 artıdaydı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.1766 lira ve en yüksek 7.1987 lirayı gördükten sonra, 7.18 – 7.19 lira aralığında,euro en düşük 8.6390 lira ve en yüksek 8.7084 lirayı gördükten sonra, 8.68 – 8.69 lira aralığında,sterlin en düşük 9.8205 lira ve en yüksek 9.8467 lirayı gördükten sonra 9.83 – 9.84 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.20556 - 1.20880 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.20793 düzeyindeydi.Gedik Yatırım'ın analizinde, "BIST- 100 Endeksi'nin güne alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz" denildi ve şu değerlendirme yapıldı: "Geçtiğimiz haftaki satıcılı görünümün ardından BIST 100 haftaya küresel piyasalardaki görünümle birlikte alıcılı bir başlangıç yaptı. "Bugüne de yükselişle başlamasını beklediğimiz endekste 1,525 izleyeceğimiz ilk güçlü direnç konumunda olup, burası geçilemediği ve üzerinde kapanışlar görülemediği sürece yükselişlere temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz. "Geçen hafta 50 günlük ortalamadan başlayan tepki alımlarına karşın günlük grafiklerde teknik göstergeler aşağı yönlü seyir devam ediyor.

"Olası bir aşağı yönlü harekette izleyeceğimiz ilk ara destek 1,485 olacak. Buranın altında 1,465 ve devamında geçtiğimiz haftanın dip seviyesi de olan 1,431 en kritik destekler olacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı